¡ØNOBROCK TV¡Ù¤Çà±éµ»¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ëá¤ÈÂç¥Ð¥ºÃæ¤Î½÷Í¥¡¦ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤ÎÁÇ´é¡Ö¼«Ê¬¤òºÇÂçµé¤Ë¸ØÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¢¤¢¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«
¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎàÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷á¤ò±é¤¸¤ëà¤Ê¤Áá¤³¤ÈÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤¬¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤8¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àº£á¤ÎÈà½÷¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤È¤ÏÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤!?¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â6²óÌÜ¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÌðÌî¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«Ëè²ó¡Ö´ä¾ì¤¬¤¢¤ë¡×°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£º£²ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È´ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£²ó¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡©
ÌðÌî¡¡²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£´ä¾ì¤òÅÐ¤Ã¤¿¤·¡¢´¨¤«¤Ã¤¿¤·¡£¡Öµ×¡¹¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»îÎý´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â´ä¾ì¥«¥Ã¥È¤Ï¹¥¤¡©
ÌðÌî¡¡¿åÃå¤È´ä¾ì¤Ã¤Æ¡¢°ì¸«¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤âÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
ÌðÌî¡¡Á´Éô¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Ï²¼¤Ç»£¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ó¥é¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢³°¤äÏ²¼¤ÎÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤½ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»£¤êÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ2Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¡©
ÌðÌî¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¤äÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤äÆ°¤¤¬¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éàÍÍá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¤Ï²È¤Ç¶Ú¥È¥ì¤È¤«¿©»öÀ©¸Â¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÂÎ¤Î½ÐÍèÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¡ØNOBROCK TV¡Ù¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¥Ð¥ºÃæ¡£àÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Î¤ËÊÌ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤á¤Ê¤Ê¤«¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¼«Ê¬¤òºÇÂçµé¤Ë¸ØÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¢¤¢¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÍýÀ¤¬Æ¯¤¯¤«¤é´¶¾ð¤ò¥Ð¡¼¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼³°¤·¤¿¤é¤¢¤¢¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥ê¥¢¥ë¡©
ÌðÌî¡¡Æþ¤ê¸ý¤Ï¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÊÌ¤ìÏÃ¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤ª¤É¤±¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡Ö¥ä¥À¥ä¥À¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¡Á¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤«¤é¸ØÄ¥¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎàÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷á¤ÎÅý·×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½Ð±é¸å¡¢È¿¶Á¤Ï¡©
ÌðÌî¡¡SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ½Ð¤Æ¤«¤é1Ëü¿Í¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤«¤â¡£YouTube¤ÎºÆÀ¸¿ô¤â²ó¤Ã¤Æ¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØNOBROCK¡Ù¤ò¸«¤Æ»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£µÕ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Çµï´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÍè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÖÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡á±éµ»¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤¬ÄêÃå¤·¤¿´¶¤â¤¢¤ë¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¡ØNOBROCK¡Ù¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¤µ¤ó¤Î´ë²è¤Çà´°Á´¤Ë·ù¤Ê½÷á¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ëÌò¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¿´¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÌò¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¿Í¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ØNOBROCK¡Ù¤ÏÂç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Û¤ÜÂ¨¶½¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤±¤ÉËÜÅö¡©
ÌðÌî¡¡¤Ï¤¤¡£Á´Á³ÂæËÜ¤É¤ª¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
ÌðÌî¡¡±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡£
ÌðÌî¡¡20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤Î¤È¡¢È±¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ½Ð¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ç¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥¸¥à¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎË½°ûË½¿©¤â²æËý¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤È´é¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ YOSHi.T
¡üÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡¡
2005Ç¯10·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹155cm¡¡B80 W58 H87¡¡
·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡ûYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@y_nana1014¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@y_nana1014¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@nana_y1014¡Û¡¡
ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Õ¤§¤Á¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª