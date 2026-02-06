この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年5月～】住信SBIネット銀行(d NEOBANK)が改悪、次のメイン口座は何がおすすめ？【PR】」と題した動画を公開。2026年5月から実施される住信SBIネット銀行のサービスブランド「d NEOBANK」におけるランク制度の変更点を解説し、実質的な「改悪」であると指摘した。



今回の改定の核心は、顧客のランクに応じて手数料の無料回数などが決まる「スマートプログラム」の変更にある。従来は、スマートフォンの生体認証を設定するだけで「ランク2」となり、誰でもATM利用と他行宛振込がそれぞれ月5回まで無料になるという大きなメリットがあった。



しかし、2026年5月からの新制度では、同じ月5回無料の特典を得られる「シルバーランク」を達成するために、「円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計が50万円以上」「給与または年金の受取」「1件以上の口座振替」のいずれかの条件を満たす必要があり、条件が大幅に複雑化・厳格化された。



さらに、改悪点は手数料だけにとどまらない。デビットカードのポイント還元において、ランクに応じて上乗せされる還元分が、有効期限3ヶ月の「期間限定ポイント」に変更される。これまで無期限のポイントとして付与されていたため、利便性が低下する。加えて、これまで定額自動入金サービスの利用で毎月付与されていた30ポイントも廃止されることが明かされた。



これらの変更を受け、動画では住信SBIネット銀行に代わるメイン口座の候補として、SBI新生銀行、auじぶん銀行、三井住友銀行Olive口座、そしてダークホースとしてソニー銀行の4行を挙げ、それぞれのメリット・デメリットを解説している。



今回の改定は、これまで多くのユーザーが享受してきた利便性が損なわれる大きな変更点を含んでいる。特に、「生体認証だけで手数料が月5回無料」という手軽なメリットが失われることは、メイン口座としての魅力を大きく左右するだろう。今後、どの銀行をメインに利用するか、多くのユーザーが再検討を迫られることになりそうだ。