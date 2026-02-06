この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年5月～】住信SBIネット銀行(d NEOBANK)が改悪、次のメイン口座は何がおすすめ？【PR】」と題した動画を公開。2026年5月から実施される住信SBIネット銀行のサービスブランド「d NEOBANK」におけるランク制度の変更点を解説し、実質的な「改悪」であると指摘した。

今回の改定の核心は、顧客のランクに応じて手数料の無料回数などが決まる「スマートプログラム」の変更にある。従来は、スマートフォンの生体認証を設定するだけで「ランク2」となり、誰でもATM利用と他行宛振込がそれぞれ月5回まで無料になるという大きなメリットがあった。

しかし、2026年5月からの新制度では、同じ月5回無料の特典を得られる「シルバーランク」を達成するために、「円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計が50万円以上」「給与または年金の受取」「1件以上の口座振替」のいずれかの条件を満たす必要があり、条件が大幅に複雑化・厳格化された。

さらに、改悪点は手数料だけにとどまらない。デビットカードのポイント還元において、ランクに応じて上乗せされる還元分が、有効期限3ヶ月の「期間限定ポイント」に変更される。これまで無期限のポイントとして付与されていたため、利便性が低下する。加えて、これまで定額自動入金サービスの利用で毎月付与されていた30ポイントも廃止されることが明かされた。

これらの変更を受け、動画では住信SBIネット銀行に代わるメイン口座の候補として、SBI新生銀行、auじぶん銀行、三井住友銀行Olive口座、そしてダークホースとしてソニー銀行の4行を挙げ、それぞれのメリット・デメリットを解説している。

今回の改定は、これまで多くのユーザーが享受してきた利便性が損なわれる大きな変更点を含んでいる。特に、「生体認証だけで手数料が月5回無料」という手軽なメリットが失われることは、メイン口座としての魅力を大きく左右するだろう。今後、どの銀行をメインに利用するか、多くのユーザーが再検討を迫られることになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:07

結論：ランク制度の3つの改悪ポイント
01:22

改定される「スマートプログラム」とは？
02:22

改定前後のランク制度・特典を比較
08:38

住信SBIネット銀行に代わる、おすすめメイン口座4選

関連記事

カーシェア選びは“6時間”が分かれ目！短時間なら三井、長時間ならタイムズがおすすめな理由

カーシェア選びは“6時間”が分かれ目！短時間なら三井、長時間ならタイムズがおすすめな理由

 家計の専門家が解説。auじぶん銀行で「金利0.65%」と「年間5,160ポイント」を両立させる“じぶんプラス”攻略法

家計の専門家が解説。auじぶん銀行で「金利0.65%」と「年間5,160ポイント」を両立させる“じぶんプラス”攻略法

 PASMOチャージの最適解はこれ！高還元を狙うクレジットカード6選と選び方のポイント

PASMOチャージの最適解はこれ！高還元を狙うクレジットカード6選と選び方のポイント
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

家計の味方_icon

家計の味方

YouTube チャンネル登録者数 2.65万人 127 本の動画
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。
youtube.com/channel/UC1VyP6ak06ovk1LSVFYc5yg YouTube