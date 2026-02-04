

XG

XGの1st Full Album「THE CORE - 核」（1月23日リリース）が４日発表された、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」最新チャートにおいて、初登場93位にランクインし、自身初のTop100入りを果たした。XGにとっては、2024年にリリースした2nd Mini Album「AWE」(175位)以来の同チャートへのランクインとなった。

「THE CORE - 核」は、先に発表されているBillboard Japan‘Hot Albums’で5位、Billboard Japan‘Download Albums’で1位、オリコン週間アルバムランキングで5位、オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位、Spotify Top Albums (Debut Global) で4位、Spotify Top Songs (Debut Global) で7位、Worldwide iTunes Albumチャートで9位、68の国と地域のApple Music Albums Top 200チャートにランクするなど、グローバルの主要チャートにランクイン。

さらに、アルバムのリード曲である「HYPNOTIZE」は、Spotifyの重要プレイリスト‘NEW MUSIC FRIDAY’において、グローバル、US、UKを始め、43の国と地域でプレイリストイン、YouTube 急上昇チャートでは、YouTube trending worldwideで1位となり、UK、US、日本を含む25の国と地域でランクインを果たすなど、グローバルの数多くのチャートを席巻する快挙を果たしており、これまでのXGのリリース楽曲の中でも最高の初動ストリーミング数を記録している。

またXGは、アルバムリリース日以降、「M COUNTDOWN」、「MUSIC BANK」(2回)、「Show! Music Core」(2回)、「人気歌謡」(2回)と韓国の人気音楽番組に立て続けに生出演し、完成度の高いライブパフォーマンスで強烈な印象を残した。

アメリカでは、昨年末に出演し、アメリカのXのトレンドとなるなど大きな爪痕を残した、最大級のオーディション番組「The Voice」シーズン28のフィナーレでのパフォーマンス出演に始まり、Zach Sang Show、BuzzFeed、LA Timesなどのメディア稼働、アメリカの人気音楽チャンネル、米Genius「Open Mic」出演、また、アメリカにおいて大規模なプロモーション施策を展開し、ニューヨーク（NY）及びロサンゼルス（LA）を舞台に、Spotify、Amazon Music、YouTubeといったグローバル音楽プラットフォームと連動した大規模OOH（屋外広告）キャンペーンが実施されるなど、グローバルアーティスト・XGの存在感を鮮明に印象づける結果となった。

XGは、アルバム「THE CORE - 核」を引っ提げた自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を今週2月6日のKアリーナ横浜公演を皮切りにスタートさせる。尚、Kアリーナ横浜は全日程ソールドアウトがアナウンスされており、東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加3公演も情報解禁されている。