【チューリヒ＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、スイス東部ダボスで北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長と会談し、米国が領有を目指しているデンマーク自治領グリーンランドの扱いについて協議した。

終了後、トランプ氏は自身のＳＮＳへの投稿で、協議に一定の進展があったとして、領有に反対する欧州８か国に予告していた１０％の追加関税を「課さない」と明らかにした。

トランプ氏によると、ルッテ氏との協議で、米国とＮＡＴＯはグリーンランドを含む北極圏全体に関する合意の「枠組み」を作成した。トランプ氏は「合意が実現すれば、米国と全てのＮＡＴＯ加盟国にとって素晴らしいものになる」と投稿したが、合意や枠組みの詳細は明かさなかった。

今後、米側は、バンス副大統領、ルビオ国務長官、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使らが交渉の責任者を担うとしている。

トランプ氏は、政権が目指す次世代型ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」の構築に向けて米国とＮＡＴＯが追加の議論を行っていることにも言及した。

トランプ氏は今月、米国によるグリーンランド取得に反対しているデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、英国、オランダ、フィンランドの８か国を対象に、２月１日からあらゆる製品に１０％の追加関税を課す方針をＳＮＳで発表した。追加関税は６月から２５％に引き上げられ、グリーンランド取得に関する合意が成立するまで継続するとしていた。