この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古戸建てや土地を購入する際、どうしても「建物そのもの」に目が向きがちですが、実はその周辺環境や「足元」にこそ、取り返しのつかないリスクが隠れていることがあります。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、実例をもとに地盤沈下や災害リスクの見抜き方、そしてプロが警戒する土地の共通点について徹底解説します。



■ ハザードマップでは見えない「地盤の傾き」

災害リスクを気にする際、自治体のハザードマップを確認するのは「絶対」です。しかし、マップに載っていないリスクとして注意すべきなのが「地盤の傾き」です。

建物に不具合があってもリフォームで直せることが多いですが、土地そのものが傾いている場合、それを直すには膨大な費用がかかり、現実的には不可能なケースも少なくありません。

プロが現地へ行く際、スクリーニングとしてチェックしている「広域」と「部分」の視点をお伝えします。



■ 広域の視点：街全体が出している「SOS」

内見物件の玄関に入る前に、駅から歩いている途中や駐車場の周りを観察してみてください。

・電柱が傾いている：普通に暮らしていると見過ごしがちですが、電柱が複数本傾いているエリアは、地盤が不安定である可能性があります。

・道路に大きなひび割れがある：道路の舗装がひどく割れていたり、波打ったりしているのは、地盤が動いている兆候です。

・周りの家の「塀」や「外壁」：周辺の住宅の塀にバリバリにヒビが入っていたり、建物そのものが傾いているように見えたりしないか。街全体に不具合が出ているエリアは、地盤リスクが高いと言えます。



■ 部分の視点：特に警戒すべき「擁壁（ようへき）」の3箇条

斜面に平らな土地を作るための「擁壁」は、潜在的なリスクの塊です。特に神奈川県や別荘地など、坂の多いエリアでは以下の3点に注目してください。

1. ズレや「はらみ」はないか：擁壁が手前に膨らんでいる（はらんでいる）、あるいは大きくズレているのは、崩壊の予兆かもしれません。

2. 「水抜き穴」の機能と異常な水漏れ：擁壁が崩れる最大の原因は「水」です。

・本来あるべき水抜きパイプがない、あるいは詰まっている。

・パイプ以外の壁の継ぎ目などから水がジャバジャバ漏れている、または漏れた跡がある。 これらは擁壁内部に水が溜まり、過度な圧力がかかっている危険なサインです。

3. 擁壁の種類（不適格擁壁の有無）：高度経済成長期に作られた古い「玉石積み」や「ブロック積み」の擁壁は、現在の基準を満たさない「不適格擁壁」の可能性があります。崩落事故の多くは、こうした古い擁壁で起きています。

プロのアドバイス 気になる方は、国土交通省や各自治体が公開している「我が家の擁壁チェックシート」を活用してみてください。



■ 土地の不具合は、建物の傾きに直結する

プロのホームインスペクターの経験上、古い擁壁の上や崖際に立つ建物は、かなりの確率で「健康な範囲を超えた傾き」を持っています。

電柱や道路、擁壁に違和感がある土地は、建物のコンディションも悪化しやすい傾向にあることを知っておきましょう。もちろん、すべてがダメなわけではありませんが、「リスクが高い傾向にある」という前提で慎重に判断することが大切です。



【まとめ】後悔しない家選びを実現しましょう！

土地や地盤のリスクは、一度購入してしまうと個人の力で解決するのは極めて困難です。

まずはハザードマップを確認し、現地では電柱や道路といった「街のSOS」にアンテナを張ってみてください。特に擁壁がある物件を検討する場合は、その健全性が建物の寿命を大きく左右します。

もし、土地や建物にわずかでも違和感や不安を感じるなら、株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを活用しましょう。プロの精密な計測によって、地盤沈下のリスクや建物の健康状態を明らかにし、後悔しない家選びを実現しましょう！