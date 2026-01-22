兵庫県芦屋市長の郄島崚輔（りょうすけ）氏が、母校である灘中学校の入試の問題を「解きました」とつづり、感想を明かした。

今年実施された灘中学校（神戸市）の国語の問題で、パレスチナ自治区をめぐる詩が題材として使われたことがＳＮＳ上で大きな話題になっている。ＯＢである郄島市長は２１日までに自身のインスタグラムを更新し「【入試問題は、学校からの大きなメッセージ。】」と題して投稿した。

「合格発表が終わったので、個人的な投稿を。国語２日目、詩の問題を解きました」という。「入試問題は、学校からの大きなメッセージです。どのように学び、準備してほしいか、何を期待するか。灘に縁があった人も、他に縁があった人も、どうかこの問題に向き合ったことを忘れないでください」と呼びかけた。

ネットで話題になった国語の問題については「経験者からすると、今回特に話題になっただけで、普通に灘らしい問題だったと思います。灘に限らず、もし中学入試という恵まれた挑戦をするなら、この問題を噛（か）みしめられる人に成長してほしいと心から思います」と感想をつづる。

「受験が終わったあなたも、もう少し続くあなたも、心からお疲れさまです」と受験生をねぎらい、「これからも応援しています」とエールを送った。

灘中学校は全国屈指の進学校。大手進学塾・日能研が２０２６年入試に向けて昨年１１月に公開したＲ４偏差値（合格可能性８０％ライン）によると、灘中学の偏差値は７２。

郄島市長は公式サイトによると、１９９７年２月生まれの２８歳。灘中学校・高等学校で生徒会長を務め、２０１５年に東京大学、ハーバード大学に入学（環境工学専攻、環境科学・公共政策副専攻）。２２年にハーバード大を卒業した。２３年に史上最年少の２６歳２カ月で芦屋市長に当選。米タイム誌による２０２５年の「次世代の１００人」に選ばれて話題を集めた。