高知競馬の濱尚美がXで発表

地方競馬、高知所属の濱尚美騎手が17日、自身のXを更新し、今月10日に第1子が誕生したことを報告した。「1.10は私達夫婦にとって一生忘れることのない素敵な1日となりました」などとつづっている。

24歳の濱は自身のXに「【ご報告】」と題し、「2026.01.10 16:50 第一子が誕生しました」とつづった。

母子ともに健康で退院したとし、「最初から最後まで付き添ってくれた夫には本当に感謝しています。 1.10は私達夫婦にとって一生忘れることのない素敵な1日となりました これからは育児が始まりますが、今しかない一瞬一瞬を大切に頑張っていこうと思います！」と赤ちゃんとの写真を添えた。

X上のファンからは「濱ちゃんおめでとう！」「無事でなにより おめでとうございます」「育児大変と思いますが頑張ってまた高知の騎手にも復帰して下さい」「ご出産おめでとうございます 午年生まれ」など祝福が殺到した。

濱は2019年にデビュー。昨年3月3日にXで結婚したことを発表。その後、同年4月から「しばらく休職させていただくことにしました」とし、同年9月には妊娠を発表していた。



（THE ANSWER編集部）