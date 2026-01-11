11日の県内は強い冬型の気圧配置などの影響で庄内を中心に大荒れとなっています。

12日も昼にかけて、県内の広い範囲で大雪に警戒が必要です。



県内は強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で12日の昼前にかけて大雪に警戒が必要です。



12日朝6時にまでに予想される24時間降雪量はいずれも多い所で全域の山沿いで80センチ、村山・置賜・最上の平地で50センチ、庄内の平地で40センチ見込まれています。





庄内では大荒れや大しけとなっていて、11日午前11時現在、庄内には暴風雪と波浪警報が出されています。11日午前10時までに観測された最大瞬間風速は、酒田市飛島で34.6メートル、酒田市浜中で26.7メートルとなっています。12日の朝まで雪を伴った西よりの暴風に警戒が必要です。庄内で11日予想される最大瞬間風速は海上と陸上で30メートル、波の高さは7メートルと見込まれています。こうした中、酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」は、悪天候のため11日も欠航しました。欠航するのは19日連続で、過去最長を更新しました。JRも羽越線や特急いなほの一部列車が運休しているほか、空の便も庄内空港発着の東京便あわせて6便が欠航となりました。