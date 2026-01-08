シャオミ・ジャパンは、POCOブランドから6.77インチの有機ELディスプレイを備えたスマートフォン「POCO M8 5G」を2026年1月8日（木）18時より発売します。本体カラーはブラック、シルバー、グリーンの3色展開。市場想定価格は3万6980円（税込）。

記事のポイント 4万円を切る価格のエントリーモデルながら、曲面有機ELディスプレイやパワフルなプロセッサを搭載した意欲的なモデル。カメラ性能やバッテリー容量なども十分なスペックで、手軽にハイエンドクラス並みの高性能を体感できます。

「POCO M8 5G」は、美しさと機能性を兼ね備えた6.77インチ 3Dカーブ有機ELディスプレイを搭載。エッジまで広がるシームレスな映像体験が、ゲームや動画視聴への圧倒的な没入感を実現します。

↑6.77インチ 3Dカーブ有機ELディスプレイを搭載。

また、最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、素早い動きのゲームやSNSのスクロールも驚くほど滑らかに表現。さらに、3200nitsのピーク輝度で、屋外でも鮮明で力強いコントラストを維持します。

また、長時間の使用でも目に優しいアイケアディスプレイ技術を採用し、視認性の高さと快適な体験を両立します。

進化したSnapdragon 6 Gen 3を搭載。4nmプロセスを採用した5Gプロセッサにより、高いパフォーマンスを維持しながらも消費電力を賢く抑え、快適に使用できます。

アウトカメラには、5000万画素のメインカメラと200万画素の深度センサーを組み合わせたAI デュアルカメラシステムを採用。また、Light Fusion 400センサーの搭載により光を効率的に取り込むことで、夜景や低照度下でもノイズを抑えた鮮明な4K動画撮影を可能にします。

5520mAhの大容量バッテリーは、45Wの急速充電に対応し、わずかな時間で効率的にチャージが可能。バッテリー残量を気にせず、アクティブに使い続けることができます。

さらに、18Wの有線リバース充電機能を搭載。外出先でワイヤレスイヤホンなどのバッテリーが不足した際も、本製品から直接チャージすることが可能です。

発売を記念して、1月8日（木）から1月21日（水）の期間中に「POCO M8 5G」を購入すると、「Xiaomi Band 9 Active」（ブラック）がプレゼントされるキャンペーンも実施されます。

シャオミ・ジャパン 「POCO M8 5G」 発売日：2026年1月8日 市場想定価格：3万6980円（税込）

