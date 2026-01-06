ダイソーの300円「伸縮式コロコロ」が神！掃除機がなくても焦らない、主婦の100均活用術
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」が、「【100均】コレは良かった…‼︎ダイソー&セリア収納アイテム掃除グッズetc…生活の悩みを解消させていく！！」と題した動画を公開。日常生活で感じる「ちょっとした不満」を解消するため、ダイソーやセリアで見つけた便利な掃除・収納グッズをレビューしている。
動画でshinoさんは、自身の生活における具体的な悩みを提示し、それを解決するために購入した100円ショップのアイテムを次々と紹介。中でも特に注目すべきは、ダイソーの「伸縮式粘着テープクリーナー」である。これは300円（税込330円）の商品で、shinoさんは掃除機の調子が悪いという悩みを解決するための一時的な代替品として購入。実際にカーペットを掃除し、「300円でも全然いいじゃん」とそのコストパフォーマンスを高く評価した。
また、キッチンの悩みとしてガスコンロ周りの細かい汚れを挙げ、セリアの「ピンポイントお掃除ヘラ」を紹介。先端が湾曲した形状が特徴で、五徳周りのこびりついた汚れをピンポイントでかき出せることを実演した。スチールウールと併用することで、長年放置していた頑固な汚れもきれいに落とせると解説している。
さらに、狭い洗面所での収納問題に対しては、ダイソーの「折りたたみ洗濯カゴ」とセリアの「貼ってはがせるフィルムフック スイングタイプ」を組み合わせるアイデアを披露。耐荷重3kgの強力なフックを洗濯機側面に貼り付け、そこに折りたたみ式のカゴを掛けることで、デリケートな衣類を分けるための新たな収納スペースを生み出すことに成功した。
動画を通して、shinoさんは高価なアイテムに頼るのではなく、100円ショップの商品を賢く活用することで、生活の質を具体的に向上させるヒントを提示している。日々の暮らしの小さなストレスを手軽に解消したい人にとって、大いに参考になる内容だ。
チャンネル情報
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊ 100均紹介・DIY・収納etc… 日々の暮らしを楽しく発信しています！