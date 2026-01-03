「正社員になって安定を目指す」--そんな価値観が、かつては当然のように若者の人生設計に組み込まれていました。しかし近年では、あえて非正規やフリーランス、アルバイトを選ぶ若者も少なくありません。その背景には、働き方の多様化だけでなく、終身雇用制度の崩壊、将来不安、ブラック企業問題などが複雑に絡んでいます。一方で、親世代には「正社員こそが一人前」という価値観が根強く残っており、世代間の意識ギャップが家庭内にも波紋を呼んでいます。

「……俺、正社員にはなりたくないんだ」

東京都内で暮らす会社員・田島博之さん（仮名・56歳）は、その言葉を聞いた瞬間、返す言葉が見つからなかったといいます。

博之さんは旧帝大の工学部を卒業後、大手インフラ企業に就職。数十年にわたって安定した会社員生活を送り、妻と一人息子を支えてきました。教育にはお金を惜しまず、息子・陽一さん（仮名・28歳）には中高一貫校から私立大学を出すなど、「学歴が人生を守ってくれる」という信念で育ててきたといいます。

ところが、大学卒業後の陽一さんは正社員にはならず、映像制作やイベント設営のアルバイトを続けています。年収は220万円ほど。家計の多くを両親に頼っています。

「正社員にならないのは“逃げ”なのか？」

博之さんは何度も自問しました。学生時代、就職氷河期を戦い抜き、理不尽な上司にも耐えて会社にしがみついてきた自分と、自由な働き方を選ぶ息子。価値観の違いは理解しているつもりでも、心の奥では葛藤がくすぶっていたといいます。

「俺は、好きなことをやっていたい。大企業に入って潰れる人もいるし、人生は会社のためじゃないでしょ？」

陽一さんの言葉は、まっすぐでした。趣味だった動画編集で仕事も受けており、いずれはフリーランスとして独立したいと考えているそうです。

とはいえ、経済的な自立には課題もあります。

総務省『家計調査報告（2024年）』によれば、単身世帯の平均消費支出は月約17万円。陽一さんの年収では十分な生活費をまかなうのが難しく、実家暮らしや仕送りの支援が不可欠な状態です。

“昭和の成功モデル”はもう通用しない？

年金制度においても非正規労働者は不利な立場に置かれがちです。厚生年金に加入できないケースも多く、将来の老後資金に大きな格差が生じる懸念があります。博之さんは、息子の年金未納の可能性も危惧しています。

「身の丈に合った生き方が大事だと分かっていても、やっぱり不安なんですよね。何かあったとき、会社員だったら守られるけど、個人は全部自己責任だから」

博之さんは、最近では「無理に息子を“矯正”することが正解ではない」と思うようになったと話します。

かつての“正解”が、今では“選択肢の一つ”にすぎない時代。多様な働き方を尊重しながらも、現実的な備えをどう促していくか--家庭内での対話が問われる局面は、これからも増えていきそうです。