加齢に伴い、白髪が増えるだけでなく、鼻毛も白くなるといわれています。SNSでは「最近白い鼻毛出てきて老いを感じる」「昨日鼻毛抜いたら白い毛が数本混じっててびっくりした」といった声が上がっています。ところで、加齢以外の要素が原因で鼻毛が白くなることはあるのでしょうか。鼻毛が白くなるメカニズムや対処法などについて、耳鼻科・総合診療医の五藤良将さんに聞きました。

【豆知識】「加齢だけじゃないの？」 鼻毛が白くなる原因がコレです！

生活習慣が原因で白く変色するケースも

Q.そもそも、鼻毛が白く変色してしまうのはなぜなのでしょうか。

五藤さん「この状態は、髪の毛や他の体毛にも同じことが言えます。毛の内部に含まれる『メラニン』という色素が減少することによって起こる現象になります。実は鼻毛をはじめとして、体毛は初めから黒い色が付いているわけではないんです。産毛のころは黒い色はなく、成長するにつれて徐々にメラニンが蓄積することで少しずつ黒くなっていくんですね。

メラニンの生成には、『チロシン』というアミノ酸の一種が大きく関わっています。チロシンはストレスや疲労を和らげる効果などがありますが、メラニンの生成を助けてくれる効果もあります。ところが、加齢などの理由でメラニンへの変化がうまくいかず、白いまま成長することで白い鼻毛が出てくるようになります。

加齢以外として考えられることは、栄養不足や睡眠不足、ストレス、喫煙といった生活習慣によるものも挙げられるでしょう」

Q.「最近白い毛が増えてきた」という場合、何らかの病気の可能性は考えられるのでしょうか。

五藤さん「病気の症状の一つとして『体毛が白くなる』『白い体毛が多くなる』というケースはありますね。例えば、『甲状腺機能低下症』がその一例です。喉の少し下あたりにある『甲状腺』から出るホルモンの分泌が不足することで、体全体の代謝が悪くなり、体の生理機能が低下し、むくみや体重増加、倦怠（けんたい）感などを感じるようになります。体毛の生成もうまくいかなくなることで、脱毛や白い体毛というのが生まれ始めるんですね。

次に、『尋常性白斑』という一部分だけ皮膚の色が抜けてしまい、白いまだらになってしまう皮膚の疾患もあります。白くまだらになってしまった部分はメラニンの生成異常が起こってしまうため、その部分から生えてくる体毛も色が付かずに成長してしまいます。白斑には先天性のものと後天性のものがあり、尋常性白斑は後天的に起こりますが、詳しい原因はまだ解明されていません」

Q.鼻毛が白くなるのをできるだけ予防するために必要なことはありますか。

五藤さん「原因が病気によるものではなく、生活習慣に問題がある場合は改善が可能だと思います。例えば、ストレスにさらされている、睡眠時間が短い、栄養不足、といった状態ではメラニンの生成に大きな支障を来たします。そのため、なるべく規則正しい生活を心掛けることで、少しずつ体毛の生成が正常に近づいていくと思いますよ。

また、『予防する』という観点とは少し異なりますが、白い鼻毛が目立つからといってむやみに抜かないようにしましょう。無理やり引っ張ってしまうと、鼻の中が炎症を起こしてしまう可能性があるためです」

＊ ＊ ＊

前はなかったのに白い鼻毛を見つけてしまったと、ショックを受けてしまうこともあるかもしれません。一方で、生活習慣が原因となっている場合は改善することもできるそうです。「最近食生活が乱れていたかも」「あまり眠れていないかも」など、何らかの心当たりがある場合は、一度ゆっくりと休息する時間をつくるとよいかもしれません。