日本テレビ系音楽特番「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」が2025年12月29日に放送され、「TM NETWORK」メンバーで音楽プロデューサー・小室哲哉さん（67）と歌手・氷川きよしさん（48）がコラボした。Xでは「素晴らしきコラボでした」などと反響を呼んでいる。

「こんなに自由にやらせていただき」小室さん感謝

番組では、地上波初コラボの「氷川きよし with t.komuro」として、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を披露した。白衣装の氷川さんが歌い、小室さんがピアノとハモリを担当した。

小室さんは曲の終わりに「Get Wild」のサビを弾き、司会から「小室さんサプライズですか？」と尋ねられると、「はいそうですね。こんなに自由にやらせていただきありがとうございます」と微笑んでいた。

コラボ2曲目は「Party of Monsters」。小室さんが氷川さんに書き下ろした楽曲で、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマでもある。小室さんはオファーのきっかけを、「TM NETの木根（尚登）さんの紹介でお食事して...って感じ」「下手したら20年ぐらいじゃないですかね、（氷川さんが）『作ってもらいたい』と」と明かした。

氷川さんは赤衣装に長い爪がついた黒手袋を身に付けて登場。小室さんはシンセサイザー2台を両手で弾いたほか、ショルダーキーボードを操ってカメラに近づく場面もあった。

2人のコラボを受けてXでは、「小室哲哉氏がテレビで演奏してるの久しぶりに見ました」「突然ショルキーもって前に躍り出てきてギャーって叫んだ！」「演奏でゲワイのフレーズをぶっ込んでくる場面も素晴らしかった 氷川さんも流石の歌唱で素晴らしきコラボでした」「画面が豪華すぎました！」「すごいのを観た気がする」といった声が広がっている。