中国Xiaomiは、Androidスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を発表した。12月27日に発売される。価格は6999元（約15万5000円）～で、「ライカ」の名を冠した特別モデルも用意される。

「Xiaomi 17 Ultra」は、クアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載した最新のフラッグシップAndroidスマートフォン。

ディスプレイは約6.9インチ（2608×1200）の有機ELで、最大輝度は3500ニト。

新たな1インチセンサーと2億画素望遠を搭載

背面カメラは、約5000万画素の広角カメラ、約2億画素の望遠カメラ、約5000万画素の超広角カメラによる3眼構成。

広角カメラには、新型の1インチセンサー「Light Fusion 1050L」を搭載。LOFIC（横型オーバーフロー蓄積容量）によるスーパーダイナミック技術を採用し、高コントラストなシーンでも正確な描写が可能だとしている。

望遠カメラも刷新され、ライカAPO光学認証を取得した望遠レンズを搭載。75～100mm相当の2億画素光学ズームに対応する。

主なスペック

大きさは77.6×162.9×8.29mm、重さは223.4g（星空緑のみ224g）。カラーは星空緑、冷烟紫、ブラック、ホワイトをラインアップする。バッテリー容量は6800mAhで、90Wの急速充電と50Wのワイヤレス充電に対応する。

メモリとストレージ、価格はそれぞれ、12GB＋512GBが6999元（約15万5000円）、16GB＋512GBが7499元（約16万6000円）、16GB＋1TBが8499元（約18万9000円）。

あわせてフォトグラフィーキットも登場する。価格は999元（約2万2000円）。薄型軽量モデルは399元（約8800円）。

ライカエディションも登場

「Xiaomi 17 Ultra by Leica」も発表された。主なスペックは通常版の「Xiaomi 17 Ultra」と共通だが、デザインなどが一部異なる。

カメラリングは回転式となっており、ズームやフォーカス、ホワイトバランスなどの調整を割り当てることができる。

さらに、「Leica M9」と「Leica M3＋MONOPAN 50」を再現したモードも備えている。

本体背面にはライカのレッドドットがあしらわれ、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印やローレット加工が施されている。カラーはブラックとベージュの2色。

「Xiaomi 17 Ultra by Leica」の価格は、16GB＋512GBが7999元（約17万8000円）、16GB＋1TBが8999元（約20万円）。

レンズキャップなどが含まれるギフトボックスが付属