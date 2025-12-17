スマホ相談だけでスヌーピーグッズがもらえる！ノジマ全店舗でPEANUTSコラボキャンペーンを開催中
神奈川県横浜市に本社を置くデジタル家電専門店のNojima(ノジマ)が2025年12月8日から、スヌーピーで有名なコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボした「スマホを選ぼうキャンペーン」をスタートした。スマホの相談をするだけでスヌーピーデザインのステッカーがもらえ、購入すると累計900万枚以上配布された人気エコバッグの限定デザイン版とハンカチがゲットできる、ファン必見の内容だ。
■相談だけでもOK！気軽に参加できるのが魅力
今回のキャンペーンの最大の特徴は、スマホを購入しなくても相談だけでスヌーピーのコラボステッカーがもらえること。ステッカーは、スヌーピーと仲間たちがノジマカラーの制服を着た特別仕様。機種変更を迷っている人や、料金プランの見直しを考えている人はぜひ立ち寄ってみて。
ノジマは携帯販売ヘルパーがいないため、全キャリアから最適なプランを中立的に提案してくれるのも安心ポイント。ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなど、すべてのキャリアを比較しながら相談できるので、本当に自分に合ったスマホ選びができる。
■累計900万枚配布の人気エコバッグがスヌーピーデザインで登場！
スマホを購入すると、ノジマが累計900万枚以上配布してきた人気のオリジナルエコバッグのスヌーピーデザインバージョンがもらえる。さらに、スヌーピーと仲間たちが描かれたハンカチもセットでプレゼント。どちらも日常使いできるアイテムなので、スヌーピーファンはもちろん、実用性重視の人にもうれしい特典になっている。
※12月中旬まではノジマアプリに引換券が表示され、後日店頭での受け取りとなる
■年末年始のスマホ買い替えシーズンに最適！
「スマホを選ぼうキャンペーン」は、全国のノジマ店舗で2026年2月28日(土)まで実施中。年末年始は家族のスマホデビューや買い替えを検討する人も多いシーズン。子どもの進学準備や、シニア世代のスマホデビューなど、家族みんなのスマホのお悩みをこの機会にまとめて相談するのもアリ。
■SNS投稿で限定プレートが当たる！
さらに注目なのが、2026年1月9日(金)〜29日(木)に実施されるSNSキャンペーン。ノジマ公式InstagramとX(旧Twitter)で、スヌーピーデザインのオリジナルプレートが当たる追加チャンスだ。モバイル会員限定なので、事前にノジマアプリのダウンロードを忘れずに。SNSキャンペーンの詳細は店頭にて確認を。
今回のキャンペーンは、全国のノジマ店舗で実施中。ステッカーとエコバッグは数量限定でなくなり次第終了となるので、スヌーピーファンはお早めに。スマホの買い替えを検討中の人も、この機会にぜひ近くのノジマ店舗をチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
