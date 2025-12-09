½ÂÌî Æü¸þ»Ò¤ÎÀïÀÓ¡¢½ç°Ì¤Ï¡© HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º 2/27～3/2 ÊÆ¹ñ½÷»Ò¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯2025¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢27ºÐ¥Ðー¥¹¥Çー¤Î¡ÈÄ¶¥·¥Ö¥³¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤Ë½ËÊ¡Â³¡¹¡¡Éü³è´ê¤¦À¼¤â¡ÖÌÀ¤ë¤¤ÌÀÆü¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÉü³è¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ä¡×
½ÂÌî Æü¸þ»Ò HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤ÎÀïÀÓ¡¢½ç°Ì¤Ï¡©
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2/27～3/2¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤Ç¤Î½ÂÌî¤ÎÀïÀÓ¤ä½ç°Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬2/27～3/2¡¢¥»¥ó¥Èー¥µGC ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¸¥ç¥ó¥³ー¥¹¡Ê6779¥äー¥É¡¢¥Ñー72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ÂÌî Æü¸þ»Ò¤Ï½éÆü7°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï16°Ì¥¿¥¤¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ï41°Ì¥¿¥¤¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¼ó°Ì¤È19ÂÇº¹¤Î45°Ì¥¿¥¤¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡§3¥Ðー¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®ー¤Î71¡¢¥Èー¥¿¥ë71¤Ç¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î7°Ì¥¿¥¤
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡§4¥Ðー¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®ー¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®ー¤Î72¡¢¥Èー¥¿¥ë143¤Ç¼ó°Ì¤È6ÂÇº¹¤Î16°Ì¥¿¥¤
Âè3¥é¥¦¥ó¥É¡§2¥Ðー¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®ー¡¦2¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®ー¤Î76¡¢¥Èー¥¿¥ë219¤Ç¼ó°Ì¤È13ÂÇº¹¤Î41°Ì¥¿¥¤
ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡§2¥Ðー¥Ç¥£¡¦5¥Ü¥®ー¤Î75¡¢¥Èー¥¿¥ë294¤Ç¼ó°Ì¤È19ÂÇº¹¤Î45°Ì¥¿¥¤
HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¤È¤Ï¡©
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¶¯¹ë½¸¤¦ËÜÂç²ñ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥¸¥ãー¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ï½ÂÌî Æü¸þ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Å¹¾ ºÌ²Â¡¢À¾¶¿ ¿¿±û¤é¤¬º£²ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Í¥¾¡¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ç¥£¥¢ ¥³¡£¾Þ¶â360,000¥É¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ