高市首相の “台湾有事” 発言以降、日本人アーティストの中国公演が次々と中止になっている。

「11月中旬以降、ゆず、JO1、ジャズピアニストの上原ひろみさん、浜崎あゆみさんなど、日本人アーティストの中国公演が次々と中止になっています。

浜崎さんにいたっては、29日に開催予定だった上海でのライブに向けて約100名のスタッフとともに上海入り。5日間かけてステージの設営を済ませましたが、前日の午前中、急遽、中止を告げられています。

また公演が中止になるだけではなく、28日には、人気アニメ『ONE PIECE』の主題歌を歌う大槻マキさんが、上海で開催中の『バンダイナムコフェスティバル2025』のステージで歌唱中に “強制終了”、そのまま退場させられるという異例の事態も起きています。

大槻さんは29日の出演を中止し、ももいろクローバーZも29日のイベントが中止になりました。背景にあるのは、中国当局の圧力と言われています」（芸能記者）

浜崎あゆみの上海公演中止について、エイベックスの松浦勝人会長は1日、Xを更新。

《上海公演の前夜、すべてが音もなく崩れた。見せしめのようで怖かった、とどこかでこぼれた声が胸に残る。大人たちが追い詰められていく光景は、触れただけで震えるほど重かった。あの数日は、まるで映画の中をさまよっているようだった》

などと率直な思いを吐露したほど。こうした異常事態について、12月1日、『ひるおび』（TBS系）に出演したお笑いタレント、にしおかすみこが私見を披露。話題を呼んでいる。

「この件についてコメントを求められたにしおかさんは、『中国政府なのか、理由は不可抗力とかでわからないですけど、でも中止になった動画が拡散されているわけですから、中国でイベントをしたらこういうリスクをともなうというのが世界中に知れ渡ったわけですよね』と発言。

続けて、『ということは、中国でイベントをするのはよそうとか、中国内でイベントを楽しみにしている方々が残念がっているわけだから、中国にとって得がない気がするし、政治の土俵だけでやってほしいなっていうのは思いますよね』と私見を述べました」（同）

にしおかのコメントに対して、Xでは《これが普通の常識的な感覚》といった声を筆頭に、

《にしおさんの意見に同意！ 最終的には自分で自分のクビを締めてるに等しい そもそもエンタメに政治を持ち込むべきじゃない》

《これはその通り。今までもそうだったけど、ここまでハッキリした事態はなかった。中国国内は情報統制出来るかも知れないけど、全世界にはできない。しっかり広まって欲しい》

など多くの共感が集まっている。芸能ジャーナリストがこう語る。

「11月26日には、爆風スランプのドラマーにして、1990年から中国での音楽活動を続けてきたファンキー末吉氏が、Xで言及。《中国ロック40年の歴史の中で、それこそ数限りないほどの公演が中止されてきたのを見てきた。たった一度の公演が中止されたからといってそんなに怒ってたりすることが私にはよく理解できない。みんなずっとここでそうやってロックをやってきた。この国でロックをやるということはこういうことだと思う》と、“第一人者” としての思いを語り、大きな支持を集めました。

今回のにしおかさんの発言もそうですが、次々と公演が中止されていることに対する怒りの矛先を向けるべきは、本来どこなのかという話ですよね」

公演を中止にされたアーティストたちの現地ファンも、さぞかし複雑な心境のはずだ。