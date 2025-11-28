¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÁÍ§¥È¥é¥¦¥È¤¬¡Ö¼¡¤Î¥ì¥ó¥É¥ó¡×¸õÊä£µ¿Í¤ËÆþ¤ëÉÔÌ¾ÍÀ¡ÖµÞ·ã¤Ë¿ê¤¨¡×
¡Ö£Í£Ì£Â»Ë¾åºÇ°¤Î·ÀÌó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£·Ç¯Áí³Û£²²¯£´£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£³²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Æþ¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¸Î¾ã¤Ç·ç¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£¶Ç¯´Ö¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï£²£µ£·»î¹ç¤ÇºÇÂ¿¤Ï£²£±Ç¯¤Î£µ£¸»î¹ç¡£º£µ¨¤âº£µ¨¸Ô´ØÀá¼ê½Ñ¤ÇÁ´µÙ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î·ÀÌó¤ò¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊÇã¤¤¼è¤ê¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾×·â¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë£µ¿Í¤Î¹âµë£Í£Ì£ÂÁª¼ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£à¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥ó¥É¥óá¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦£³ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦£²ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï£²£°£²£±Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È£·Ç¯Áí³Û£²²¯£±£´£°£°Ëü¥É¥ë¤Î±äÄ¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£¸å£²Ç¯´Ö¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤Ï£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ë¤Ë¤ÏÂçÊª¤¹¤®¤ë¤¬¡¢ºÆ·úÃæ¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯´Ö£µ£°£°¡Á£¶£°£°ÂÇÀÊ¤ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¿ô»ú¤·¤«½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Î¿ê¤¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÍÎÏ¸õÊä¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ê¥ä¥Î¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡£
¡Ö±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¿ê¤¨»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¿ê¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï£²£°£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËÈà¤Ë£µÇ¯Áí³Û£±²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛÄÌ¤êºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£³¿ÍÌÜ¤Ï¥«¥Ö¥¹»þÂå¤Î£²£°£±£¶Ç¯¤Ë£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡£¡ÖËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥í¥é¥É¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«£±£·£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££·Ç¯Áí³Û£±²¯£¸£²£°£°Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ï¤¢¤È£³¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈà¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡×¤Èº£¸å¤òÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£
¡¡£´¿ÍÌÜ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡£¡Ö·è¤·¤Æ°¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈà¤Ëº£¸å£¸Ç¯´Ö¡¢Ç¯´Ö£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â°¤¤ÁªÂò»è¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥¹¥Ñ¤Î°¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬£Í£Ö£Ð¤ò£³ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼çË¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡Ê£²£°£²£°Ç¯°Ê¹ß¤ï¤º¤«£´£´£¹»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡¢³°Ìî¤È»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤ÎÂÇ·âÇ½ÎÏ¤¬µÞ·ã¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¥È¥é¥¦¥È¤¬ÌÀÆü¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯Êð£³£µ£µ£°Ëü¥É¥ë¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·ÌÀÆü¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÈà¤ÎËÄÂç¤Ê·ÀÌó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ì¥ó¥É¥ó¤È¥È¥é¥¦¥È¤Î¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¸½¼Â¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£