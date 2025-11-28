【仮面ライダー】1号やイカデビルたちと共に旅を！ イカした個性派トラベルコレクション
大人の遊び心を満たす『仮面ライダー』トラベルコレクションが新登場！ 仮面ライダーたちと共に、旅を楽しもう。
☆イカしたデザイン揃いの『仮面ライダー』トラベルコレクションをチェック！（写真24点）＞＞＞
ニューウェルより特撮ドラマ『仮面ライダー』をモチーフにしたトラベルグッズが新登場！
仮面ライダーがあなたの旅をサポートしてくれる便利アイテムをご紹介していこう。
ラインナップはトラベルケースベルト、イカデビル洗濯ネット、おりたたみトートバッグ、おりたたみボストンバッグ、2WAYネックピロー＆クッションの5アイテム。
「おりたたみトートバッグ」「おりたたみボストンバッグ」は、仮面ライダー1号がバイクにまたがるスタイリッシュなデザイン。バッグが入る収納ポーチ付きで、コンパクトに持ち運ぶことができ、キャリーオンすることも可能。ポーチはバッグを収納するだけでなく、カラビナ付きで小物入れとしても便利だ。
ロゴは刺繍デザインで高級感を感じられ、ファスナーには『仮面ライダー』のロゴがあしらわれている。
裏生地は仮面ライダーとショッカーの戦闘シーンをプリントで表現されている。
一般的なおりたたみバッグより厚手の生地を使用しているので、耐久性に優れているのもポイントだ。
「2WAYネックピロー＆クッション」は仮面ライダー1号、2号がデザインされたダブルライダーの2WAYタイプのネックピロー＆クッション。
クッション状態では仮面ライダーの胸部〜ベルト部分のデザインとなっており、ネックピローにすると赤いマフラーを彷彿とさせる真紅の生地にポーズをキメる仮面ライダーの姿が現れるインパクト抜群のアイテムだ。
「トラベルケースベルト」は仮面ライダー1号の変身ベルトをモチーフにしたアイテム。チャーム部分には、仮面ライダー1号の象徴的な「タイフーンユニット」を大胆にデザインされている。
スーツケースに巻き付ければ目印として抜群のインパクトを放ち、さらに不意の開閉を防いでくれる。
そして旅先でもご自宅でも使える、「イカデビル 洗濯ネット」。
初代『仮面ライダー』に登場した秘密結社ショッカーの大幹部 ”イカデビル” が、まさかの洗濯ネットに！
見た目のインパクトはもちろん、旅行中に脱いだ下着や靴下などを衣類と分けて収納でき、そのまま自宅の洗濯機に入れて使える、便利な ”イカす” アイテムだ。
「あにキャス ECサイト」にてお取り扱いされているので、ぜひチェックしてみてね。
（C）石森プロ・東映
