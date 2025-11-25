½÷»Ò¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦Èà»á¤ÎÉâµ¤Áê¼ê£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Éâµ¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬Áê¼ê¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÉ¾²Á¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¡Ö¤¤¤¤Í§Ã£¡×¤Ë¤Ê¤ë´üÂÔ¤â»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö½÷»Ò¤¬¡ØÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦Èà»á¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û½÷¤«¤é·ù¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃË¤ËÕ»¤Ó¤ë½÷
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃË»Ò¥¦¥±¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â½÷»Ò¥¦¥±¤ÏºÇ°¡×¤ÊÁê¼ê¤ÈÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥«¤ÊÃË¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÀ³Ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¼«Ê¬¤È¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷
¡Ö¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤È°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤ÈÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í·¤ÓÌÜÅª¤Î½÷
¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ã¤Æ°ìÈÖ¥¤¥ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°¦¾ð¤òÁ°Äó¤ËÆùÂÎ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥é¥ÀÌÜÅª¡×¤Î´Ø·¸¤¬ºÇ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤ÏÀÉÂ¤Ê¤É¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ëÁ°¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë½÷
¡Ö·ëº§¤Ë¤Þ¤ÇÌ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Î¡Ö´ûº§¼Ô¡×¤ÈÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Îø°¦¤É¤³¤í¤«·ëº§¤Ë¤Þ¤Ç´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¤ÏË¡Åª¤Ë¤â¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ·Ú¡¹¤·¤¯Æ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¤¤¤«¤Ë¤â·Ú¤½¤¦¤Ç¥Á¥ã¥é¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î½÷
¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾È½¤¬°¤¤½÷À¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤ÃË¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈà½÷¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÉâµ¤¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÁê¼ê¤Û¤É¡¢ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤«¤é¤Ï·ÚÊÎ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¼«Ê¬¤ÎÁ°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¥«¥Î
¡Ö»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¸µ¥«¥Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¾¶á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÈÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¸òºÝ¤¹¤Ù¤Æ¤¬±³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤âÈá¤·¤¤µ²±¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤Î²ÐÍ·¤Ó¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¿´ÆÀ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤½÷
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê»Ò¤È¡©¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¤Ë¹Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê³°¸«¤¬Îô¤ë½÷À¤¬Áê¼ê¤À¤È¡ÖÉâµ¤¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà½÷¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤ÇÉâµ¤¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ëÎäÀÅ¤µ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Ê¬¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ¯²¼¤Ç¡¢Èà»á¤è¤ê¤â¼ã¤¤½÷
¡Ö¼ã¤±¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¡©¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Æ±Ç¯Âå¤äÇ¯¾å¤Î½÷À¤È¤Î¸òºÝÃæ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤Áê¼ê¤ÈÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤òÁÓ¼º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë¼ã¤¤½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¾ì¹ç¤â¡¢ÁêÅö»þ´Ö¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¸µ¥«¥Î¤Ëº¨¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¿ÆÍ§¤È¸Æ¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤Ãç¤ÎÎÉ¤¤¼«Ê¬¤Î½÷Í§Ã£
¡ÖÈà»á¤Ë¤âÍ§Ã£¤Ë¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¤ÎÄË¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¿ÆÍ§¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤Ë¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà½÷¤ò¤Ò¤É¤¤¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë´Ù¤é¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÁê¼ê¤È¤ÎÉâµ¤¤Ïº¨¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë