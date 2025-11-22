²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤â¡Ä¼«±Ò´±¤ÎÃË¡ÖSNS¤Ç9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¡¡»ö·ïÅöÆü¤ÏµÙ¤ß¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä½÷À»É½ý»ö·ï
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬¡Ö½÷À¤È¤ÏSNS¤Ç9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢½÷À¡Ê40Âå¡Ë¤ÎÊ¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½÷À¤È¤ÏSNS¤Ç9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂáÊáÁ°¤Ë»ö·ïÅöÆü¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸áÁ°6»þ¤´¤í¤«¤éÃë¤´¤í¤Þ¤Ç¿¦¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÖºä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÏµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï22Æü¤ËÃóÆÖÃÏ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä°áÉþ¡¢¼êÂÞ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï²¡¼ýÊª¤Î²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£