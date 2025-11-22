Amazon ブラックフライデーでチャンピオン・ヘインズの人気商品が最大53%オフに【冬の定番アイテム】
今回は、チャンピオン・ヘインズのアウターやスウェット、アンダーウェアなどをご紹介。今ならサイズやカラーも揃っていますよ。
→ Amazon「チャンピオン・ヘインズ」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオン定番ラインのスウェット
[チャンピオン] トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-810-M
5,830円 → 3,416円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
胸元と袖にロゴを配した、裏起毛素材のクルーネックスウェット
[チャンピオン] スウェット 長袖 ワンポイントロゴ 刺繍 クルーネックスウェットシャツ C3-W005Z-370-L
5,830円 → 3,450円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー
[チャンピオン] アウター 長袖 刺繍 スクリプトロゴ ジップフーデッドジャケット ベーシック C3-L615Z-090-L
9,350円 → 4,357円（53%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ブラック、ネイビー、ブラウンカラーあり。ボアフリースのフルジップジャケット
[チャンピオン] アウター ボアフリース スクリプトロゴ 刺繍 ハイネック ジップフーデッドジャケット C3-L616Z-090-L
9,350円 → 5,326円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
チャンピオンの定番。裏毛素材のジップフーデッドスウェット
[チャンピオン] パーカー 長袖 11.5oz COTTON USA リバースウィーブ(R)ジップフーデッドスウェットシャツ REVERSE WEAVE(R)C3-Y134-040-XL
12,800円 → 8,165円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
セットアップも◎ チャンピオンのフーデッドスウェット
[チャンピオン] パーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ 刺繍 フーデッドスウェットシャツ C3-W101Z-37E-XL
6,300円 → 3,234円（49%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ
[Champion] 長袖Tシャツ 長袖 丸首 綿100％ ワンポイントロゴ刺繍 ロングスリーブTシャツ メンズベーシック C3-P401Z-010-XL
3,740円 → 1,951円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラー展開も豊富。綿100%の裏毛スウェットパンツ
シンプルで飽きがこない、ベーシックデザインのローキャップ
[チャンピオン] キャップ 帽子 深い 大きい 58-60cm レディース メンズ ベーシック (BEIGE)
3,630円 → 2,840円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
足底クッションで心地良い着用感。クォーターレングスソックス 3足組
[チャンピオン] 靴下 無地ソックス (3足組) ハーフパイル ワンポイントロゴ クォーターレングスソックス3P CMSCY202／CMSCH202 メンズ ブラック 25.0-27.0 cm
1,430円 → 693円（52%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手インナーシャツ
[ヘインズ] あったかインナー 防寒着 厚手インナーシャツ 長袖 暖かい 綿100% 裏起毛 HM4-Q506A-090-LL
1,800円 → 1,187円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
綿100%で着心地◎ ハイネックのあったかインナー
[ヘインズ] あったかインナー 防寒着 厚手インナーハイネックシャツ 長袖 暖かい 綿100% HM4-Q507A メンズ ブラック 日本 M (日本サイズM相当)
1,980円 → 1,188円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
身幅と袖幅にゆとりを持たせたアメリカンスタイルのシルエット
[ヘインズ] 長袖Tシャツ 綿100％ THE BEST OF BLACK-T 1P T-SHIRTS KURO クルーネックロングスリーブTシャツ HM4-C201-090-L
4,400円 → 3,167円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
一枚でも重ね着でも。柔らかい綿混素材のワッフル編みロンT
[ヘインズ] サーマル Tシャツ 長袖 クルーネックロングスリーブ ワッフル 丸首 無地 防寒 HM4-Q501-020-M
2,420円 → 1,458円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T
ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-L
4,620円 → 2,772円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
秋冬の重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT
Tシャツ 長袖 丸首 BEEFY-T 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブTシャツ 1枚組 肉厚生地 無地 H5186-090-XL
3,190円 → 1,842円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Tシャツ 長袖 丸首 BEEFY-T 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブTシャツ 1枚組 肉厚生地 無地 H5186-010-M
3,190円 → 2,074円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[ヘインズ] Tシャツ 長袖 丸首 BEEFY-T 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブTシャツ 2枚組 肉厚生地 無地 H5186-2-010-L
6,050円 → 3,320円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クラシックなボックスシルエット。胸ポケットが特徴のロンT
[ヘインズ] Tシャツ 長袖 丸首 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブポケットT H5196-010-L
3,630円 → 1,761円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
柔らかい肌触りが特徴のコットン100％。赤ラベルのTシャツ3枚セット
半袖シャツ 3枚組 丸胴仕様 綿100％ 3P 赤ラベルクルーネックTシャツ HM2135G-010-L
2,750円 → 1,484円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ
[ヘインズ] ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5Pボクサーブリーフ HM6ES703J-998-M
2,530円 → 1,314円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[ヘインズ] ボクサーパンツ(3枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 3Pボクサーブリーフ HM6EP703J-997-M
1,540円 → 900円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[TENTIAL] BAKUNE スウェット 上下セット メンズ 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ リカバリーウェア 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ネイビー L
26,840円 → 22,814円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)]UA Tech 2.0 SS Tee Mens メンズ 001 日本 LG (日本サイズL相当)
3,300円 → 1,569円（52%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー コンプレッション ロングスリーブ シャツ メンズ Black White L
3,500円 → 2,322円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[グンゼ] インナーシャツ YG 綿100% クルーネック長袖 YV0011N メンズ (NEW)ブラツク LL
1,210円 → 812円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[グンゼ] レギンス ホットマジック 集中保温シームレス フルレングス丈 MH9461P
2,090円 → 1,435円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「チャンピオン・ヘインズ」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります