長らく未解決だった名古屋主婦殺害事件で犯人の女が警察に出頭した。1999年11月に名古屋市西区のアパートで主婦・高羽奈美子さん（当時32）が何者かに刺殺されてから26年。被害者の夫・悟さん（69）と警察の執念が実り、容疑者の女が姿を現した。

「僕の関係者だと明かされた瞬間、すぐにピンと来た」

容疑者は高羽悟さんの高校の同級生で、安福久美子（69）。彼女は高校時代に悟さんに思いを寄せ、バレンタインチョコを2度贈り、大学時代も追いかけるほどだった。同級生によれば「凄く大人しい人で、あんまり人と喋らない印象」だったという。



高校時代の悟さん（卒業アルバムより）

安福は名古屋大卒のエリート夫と結婚し、名古屋市内で暮らしていた。

「詰め切れていない女がいるはず。1つ1つ潰していきます」

事件解決の決め手となったのは、昨年4月に着任した警部の存在だった。「坊主頭で少し強面の、新しい刑事さんがやって来て、『私がいる間に絶対に犯人を捕まえます』と宣言した」と悟さんは振り返る。

警部は保管資料を精査し、「詰め切れていない女がいるはず。1つ1つ潰していきます」と再捜査を進めた。今年の夏頃、安福に行き着き、DNAの提出を求めた。当初は拒否していたが、10月30日に提出に応じ、数時間後に西署に出頭。現場のDNA型と一致したため、逮捕に至った。

「あの子が、ああいうことができるのかな」

安福は取調べに「26年間、毎日不安だった。事件について新聞も見られなかった。だが、家族に迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」と供述している。

悟さんは「犯行現場を思い出すと、『あの子が、ああいうことができるのかな』と思ってしまって、なかなか繋がらない」と述べ、「凶行に走る理由が僕ら夫婦にありましたか。奈美子を殺すほど僕があなたにひどいことをしましたか」と安福への思いを語った。

