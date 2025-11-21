Image: Amazon

Apple良いのか？この値下げ。

あっ、気づいていないならいいんです。安いうちに買いますから！ と思わず僕も身構えたのがコチラ。11インチのiPad（A16）です。

本日から先行セールが始まったAmazonのブラックフライデー。始まったと同時にゲロ安くなっていて、ビビりました。

普段5万8800円なのになんと4万9800円！ いや、買うでしょこんなん！ 下手すりゃ中古より安いまでありますよ？

エントリーでも十分すぎる高コスパ機

このiPad、エントリーのベーシックモデルとはいえ「タブレットでやりたいこと」が一通り抑えられた良コスパ機という位置づけ。

搭載チップA16はiPhone 15と同じチップ。型落ちであることは確かですが、iPhone 15って今でも現役で快適なスマホですからね！

ゲームも動画もサクサクなパワーありますし、この世代からストレージが標準で128GBとなっているのも、写真・動画を沢山詰め込めて良し。

また、Apple Pencilに対応していたり、ポートもUSB-Cなのが使い勝手最高。容量いっぱいになってもSSDやUSBメモリに写真・動画を逃がしやすいので、いろんなシーンで使いやすいiPadだと思います。

それがいつもより9000円も安いなら、これは買わないと損までありませんか？

快適に、サクサク動くタブレットがほしい。その願い、今日叶えるべきだと思うんです。

