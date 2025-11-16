日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）が15日に2時間SPで放送され、タレントの野呂佳代（42）が「今まで一回も言ったことないですけど…」と“初出し情報”を突然告白する場面があった。

「嵐」の相葉雅紀（42）がMCを務める同番組。野呂は、相葉が保護犬のトリミングに臨む恒例のコーナーにアシスタント役として出演した。

そのなかで、相葉の「野呂ちゃんてさ、同世代よね？」との質問からお互いの年齢を確認することに。

野呂が1983年生まれ、相葉が1982年生まれで1学年違いだと分かると、相葉は「松潤とかニノと同い年なんだ」と野呂と同学年にあたる松本潤（42）、二宮和也（42）の名前を出して笑顔を見せた。

すると、野呂はここで「正直、今まで一回も言ったことないですけど…」と切り出し、「私、嵐のデビュー曲の握手会、行ったことあります」と唐突に告白した。

これに相葉は「えぇっ！！！」と大きな声を出して驚きの表情を浮かべて絶句。「代々木？」と聞き、野呂が「代々木、行きましたよ」と答えると、再び「えぇっ！」と口にし、スタジオでVTRを見ていた相葉も「びっくりしちゃった」と改めて笑顔を見せた。

野呂が「全然今まで言ったことないです」と“初出し”情報であると強調すると、相葉は野呂の顔を見ながら「ありがとう」と感謝。その上で「のちにね、一緒にトリミングするとは…」と喜んでいた。