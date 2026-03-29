“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、作詞家の秋元康さんです。【画像】AKB時代の前田敦子©文藝春秋◆◆◆誤解が多い秋元康有働連載「秋元康ロングインタビュー」で「僕って、世間的には、AKBなんちゃらとか、坂道なんちゃらとか、作詞印税とか、プロデュース印税で、儲かった人くらいのイメージしかないから」「ルックスが金満家だからなあ」と書いてお