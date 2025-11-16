ÆüÍËÄ«¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÈáÊó¡Ö¤Ê¤ó¤È¡×¡¡¥É·³Ï¢ÇÆ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤ËÁûÁ³¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î·ç¾ì¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥¥±¤Ïº¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÆ¨¤¹¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡×¡ÖÍè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ç¡¢Êì¹ñ¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÁáÄ«¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÈáÊó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âWS¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×
¡Ö¥¥±¤Þ¤¸¤«¡ªËþ¿ÈÁÏáØ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡×
¡Ö¥¥±¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê½Ñ¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡ÖWBC¤ÎÂåÉ½¤â¼Âà¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤·ÁêÅö¤Î³Ð¸ç¤«¡Ä¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ä¥¥±¤ªÂç»ö¤Ë¡×
¡¡¥¥±¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨.203¡¢ËÜÎÝÂÇ10ËÜ¡¢ÂÇÅÀ35¤òµÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¡¢MLBÁª¼ê²ñ¤è¤êFA¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
