コーセー発のエイジングケアブランド「IC.U」♡誕生10周年記念キャンペーン開催

ドクターフィル コスメティクス（コーセー100％出資）が展開する美療発想の高機能エイジングケアブランド『IC.U（アイシー・ユー）』が、誕生から10周年を迎えます。これを記念して、2025年11月16日（日）～12月31日（水）まで、全国のイオン・化粧品専門店・ドラッグストア・公式通販で、アニバーサリーキャンペーンを実施。対象商品を購入すると、特別な「IC.U セラム マスク（非売品）」がプレゼントされます。肌と心を上向きに整える、今だけの特別なチャンスです♡

IC.U誕生10周年記念♡アニバーサリーキャンペーン開催

皮膚の専門家とコーセーの技術力を融合させ、年齢にとらわれない美しさを追求してきた『IC.U』が10周年を迎えます。

期間中、対象商品を1品購入ごとに「IC.U セラム マスク（非売品）」を数量限定でプレゼント。このマスクにはブランドを代表する7種のスター成分を配合し、顔から首もとまでハリ・ツヤ・透明感をサポート。

乾燥による年齢サイン※3が気になる季節にうれしいスペシャルケアです。

人気のIC.Uシリーズで、ハリとツヤのある肌へ

ブランドを支える4つの代表アイテムは、いずれも年齢肌の悩みに寄り添う高機能設計。

・部分用美容液「IC.U アルジェックス EX」：PDRN※2配合で年齢サイン※3を集中ケア。

・2層式化粧水「IC.U Wセラム」：リッチなうるおいとハリを実感。

・濃厚クリーム「IC.U V パフォーマンス」：肌のゆるみにアプローチし、上向き印象に。

・マイクロニードルパッチ「IC.U HA マイクロパッチ AX フィラー」：寝ている間に目もとへハリとうるおいをチャージ。

※1：年齢に応じたお手入れのこと ※2：保湿成分PDRN＝DNA-Na（ポリデオキシリボヌクレオチド）、グリセリン ※3：乾燥・ハリのなさ

キャンペーン詳細＆限定マスクプレゼント情報

実施期間：2025年11月16日（日）～12月31日（水）

実施店舗：全国のイオン直営コーセー化粧品売場、化粧品専門店、ドラッグストア、公式通販（メゾンコーセー・楽天）

プレゼント内容：「IC.U セラム マスク」（顔用マスク28g×1枚＋首用マスク13g×1枚）を数量限定で進呈。

※対象外商品：「IC.U HA マイクロパッチ AX フィラー」

※プレゼントはなくなり次第終了となります。

未来の素肌へ♡10年目のIC.Uが贈るエール

10年にわたり多くの女性の肌を支えてきた『IC.U』。その誕生10周年を記念する今回のキャンペーンは、ブランドの感謝と未来への約束が込められた特別な企画です。

美しさを諦めない全ての人に寄り添うIC.Uのスキンケアで、あなたも“10年先も輝く素肌”を目指してみませんか？♪