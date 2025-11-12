この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10月末から続くスマイルセールやコーヒー器具の発売ラッシュの中で、人気YouTubeチャンネル「Metel珈琲」を運営するメグさんが、新たに購入したコーヒー抽出器具「カフェプッシュ」を動画で紹介した（動画タイトル：【Café Push】フィルターいらずでほっとけば美味しい珈琲ができる器具）。様々な器具を比較するのが趣味と語るメグさんは、「Amazon見てたら、こればっかり出てくるんですよ。やっぱり私はこれを求めてたんだと思って、今回これを購入しました」と購入経緯を説明した。



動画ではまず、「カフェプッシュ」の構造を詳細にチェック。「株式会社マックマーさんのカフェプッシュという商品です。簡単な作りになっているけど、面白い！」と第一印象を語った。



実際に抽出を試す工程では、「10gで入れるものと20gで入れるもの、両方やっていきます」と言い、挽き目や湯温、蒸らし時間など検証。コーヒーを抽出しながら「全然めんどくさくないし、管理がしやすいんじゃないかな。フレンチプレス使うよりもいいような気がする」と率直な感想を述べた。また、「10gで入れたものはすっきりしすぎたけど、20gの方が断然美味しい」と最適な淹れ方を模索し、「みるっこ5で抽出、4分蒸らしが一番好み」という独自ノウハウも披露。



プラスチック製（ポリプロピレン）の香りについて正直な意見を述べつつも、「ザラッとしたものも一切なく美味しいコーヒーができている」と品質を評価。「フレンチプレスとはまた違う、あっさりめで飲みやすい」ともコメント。



最後は、「今後はスイッチ、クレーバードリッパー、フレンチプレスと3つ飲み比べしてみたい。いい入れ方を見つけたらまた紹介します！」と予告し、視聴者に向け動画を締めくくった。