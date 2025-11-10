»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÃË¤ÈÌó1Ê¬´Ö¤â¤ß¹ç¤¤¤«¡ÄÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤è¤¯»÷¤¿ÃË¤ÏË½¹Ô¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô
ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç8Æü¡¢46ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÃËÀ¤ÈÌó1Ê¬´Ö¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢8Æü¡¢¾¾¸Í»Ô¾åËÜ¶¿¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ã¦³Í×Ê¿¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÈÆÃÄ§¤Î¤è¤¯»÷¤¿ÃË¤¬¡¢Ë½¹Ô¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ïã¦³¤µ¤ó¤ÈÌó1Ê¬´Ö¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏË½¹Ô¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÃË¤¬°ë³¤µ¤ó»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£