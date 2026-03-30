きのう夜、千葉市のアパートで男性が包丁で胸のあたりを刺され死亡した事件で、警察はこの男性の妻を殺人未遂の疑いで逮捕しました。きのう午後10時前、「兄が義理の姉に刺された」と110番通報がありました。警察によりますと、この家に住む建築業の黒川真稀さん（28）が包丁で胸のあたりを刺されていて、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。真稀さんの妻の黒川まみ容疑者（27）が事件後に、長男を連れ