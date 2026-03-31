今年1月、神奈川県鎌倉市で起きた強盗傷害事件で逮捕された男3人が、千葉県君津市の住宅で起きた強盗傷害事件の実行役として再逮捕されました。強盗傷害などの疑いで再逮捕されたのは、埼玉県久喜市の自称自営業・大湖優介容疑者（27）、神奈川県川崎市の自称建設業・内山僚太容疑者（28）、東京・足立区の自称無職・宮川快容疑者（35）の3人です。3人は先月2日未明、君津市の住宅に押し入り、住人の男性（78）を押し倒してけがを