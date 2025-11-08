＜義妹の好意がイミフ＞娘の七五三をお祝い…嫌な予感「じつは報告があって」やっぱり【第2話まんが】
私は旦那と4歳になる娘のリリと3人で暮らしています。実は気になることが……。義弟夫婦（義弟・ライ、義妹アンジュ）がわが家のイベントに自分たちのイベントを被せてくるのです。過去には私の娘の誕生日に結婚式を被せてきました。なにか事情があるのだろうと思って結婚式に参加しましたが、なんとそれはあえて被せてきたと後日知ったのです。「おめでたい日が重なればみんなハッピー」なんだとか……。わが家はなにもハッピーではありません。自分たちは主役でよかったかもしれないけれど……。このときからアンジュちゃんの考え方が苦手になり距離を置いていました。
義弟夫婦はリリの七五三のお祝いの席で、妊娠の報告をしてきたのです。
そこからは「名前は決まってるの？」だとか「お下がりがあれば」だとか「男の子がいいね」だとか……。リリのお祝いの席なのに、義弟夫婦のお祝いがメインのようになってしまいました。
家に帰ってから、私は義弟夫婦への不満を旦那にぶつけます。誕生日には結婚式、そして今回の七五三では妊娠報告、どうしてリリのお祝いごとに被せてくるのでしょう。しかし旦那は、私が怒りすぎだと言うのです。私は今回の一件でいままで以上に、アンジュちゃんたちとはなるべく会わないようにしようと決めました。
リリの誕生日当日に結婚式を被せてきた義弟夫婦。そのときから苦手になり距離を置いていましたが、今度は七五三のお祝いに参加したいと言うのです。しぶしぶOKしたところ、なんとその場で妊娠発表。エコー写真まで持ってきていたので報告する気満々です。
前回といい今回といい、どうして人のお祝いに自分のお祝いを被せてくるのでしょうか。失礼だと思わないのでしょうか。私はますます義弟夫婦が苦手に。
そして今度は、義弟夫婦のお祝いに招待されたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
