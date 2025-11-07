ロマンティックなレースにキュン♡ 清楚な印象をアピールできる「ボディスーツ」着回しコーデ
着回し力抜群のトップスが欲しいコ、集合！ 今回は、中川紅葉とともに、ロマンティックなレースで清楚な印象をアピールできる「ボディスーツ」の着回しコーデをご紹介します。あわせるアイテムによって、いろいろな表情を見せてくれる万能アイテムだよ♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ボディスーツ
オトナの甘さをプラスできるレース素材で美なボディラインをつくれるシルエット。そで口の穴から親指をちょこんと出すのが、おしゃれな着こなし方。
Cordinate デニムあわせのヘルシーコーデ
ロマンティックでガーリーなレースも、デニム＆キャップをあわせてカジュアルダウンすればヘルシーな印象に♡ 美脚シルエットなフレアパンツでスタイルアップも狙っちゃお。
Cordinate ガーリーなお嬢様コーデ
レース×花柄ワンピの甘々コンビには、ローファー＆グレータイツをあわせてレディライクに仕上げて。鎖骨をチラ見せして、華奢見えをアピールできるよ♡
Cordinate お上品ガーリーな女子会コーデ
女のコ気分が高まるパンプス＆ソックスで、女子会にぴったりな、お上品でガーリーな雰囲気に♡ 秋色ニットを肩に羽織れば、こなれ感も◎。
Cordinate あざと萌えそでコーデ
シアーなレーストップスを主役にすれば、美しいボディラインをアピールできちゃう。そで口の穴から親指を出して萌えそでにすれば、男のコたちをキュンとさせられるはず♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来