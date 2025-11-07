ロマンティックなレースにキュン♡ 清楚な印象をアピールできる「ボディスーツ」着回しコーデ

着回し力抜群のトップスが欲しいコ、集合！ 今回は、中川紅葉とともに、ロマンティックなレースで清楚な印象をアピールできる「ボディスーツ」の着回しコーデをご紹介します。あわせるアイテムによって、いろいろな表情を見せてくれる万能アイテムだよ♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ボディスーツ ロマンティックなレースで清楚な印象をアピ オトナの甘さをプラスできるレース素材で美なボディラインをつくれるシルエット。そで口の穴から親指をちょこんと出すのが、おしゃれな着こなし方。 ボディスーツ 15,400円／HONEY MI HONEY

Cordinate デニムあわせのヘルシーコーデ ロマンティックでガーリーなレースも、デニム＆キャップをあわせてカジュアルダウンすればヘルシーな印象に♡ 美脚シルエットなフレアパンツでスタイルアップも狙っちゃお。 ボディスーツは着回し。フレアーデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）キャップ 6,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ローファー 13,200円／dazzlin エプロン／スタイリスト私物

Cordinate ガーリーなお嬢様コーデ レース×花柄ワンピの甘々コンビには、ローファー＆グレータイツをあわせてレディライクに仕上げて。鎖骨をチラ見せして、華奢見えをアピールできるよ♡ ボディスーツは着回し。花柄バルーンワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY バッグ 14,960円／RANDA タイツ 2,640円／靴下屋（Tabio）ローファー 13,200円／アルテミス（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Cordinate お上品ガーリーな女子会コーデ 女のコ気分が高まるパンプス＆ソックスで、女子会にぴったりな、お上品でガーリーな雰囲気に♡ 秋色ニットを肩に羽織れば、こなれ感も◎。 ボディスーツは着回し。花柄バルーンワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY ハート柄ニット 7,590円／MORE self LOVE バッグ 3,280円／神戸レタス ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate あざと萌えそでコーデ シアーなレーストップスを主役にすれば、美しいボディラインをアピールできちゃう。そで口の穴から親指を出して萌えそでにすれば、男のコたちをキュンとさせられるはず♡ ボディスーツは着回し。チェック柄ミニスカート 11,110円／CRANK（HANA SHOWROOM）マフラー 5,500円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 12,100円／RESEXXY ソックス 2,200円／Mardi Mercredi（MARDIMERCREDI JAPAN）ムートンブーツ 21,450円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来