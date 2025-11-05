レーシングドライバー → パイロット

中嶋大祐 インタビュー 後編（全３回）

父は国内レースで圧倒的な強さを発揮し、日本人初のフルタイムF1ドライバーとなった中嶋悟さん。兄も元F1ドライバーで、世界耐久選手権（WEC）で日本人初のチャンピオンとなり、ル・マン24時間レースで３連覇を達成した一貴さん。

そして中嶋家の次男、大祐さんも国内最高峰のスーパーフォーミュラやスーパーGTで活躍していたが、2019年11月末、30歳を目前にして突然、レーシングドライバー引退を表明。サーキットから姿を消していた。

あれから６年、大祐さんはいま、制服に身を包み、航空会社のパイロットとして世界中の空を駆けめぐっていた。ドライバー引退後、どんな経緯でパイロットを目指し、現在はどのような生活を送っているのか。所属するPeach（ピーチ）の拠点がある関西空港で話を聞いた。



パイロットのやりがいや苦労を語る元レーシングドライバーの中嶋大祐さん





【速度はレーシングカーの３倍!? 飛行機操縦の裏側】

ーー飛行機の操縦で一番大変だと感じるところは？

中嶋大祐（以下同） 当たり前ですが飛行機は移動速度がすごく速いことです。最近ようやくそのスピードには慣れてきましたが、強い追い風に乗ったら時速1000キロに達することもあります。そのなかでさまざまなことを判断しながら操縦するのは本当に大変です。

たとえば夏だったら積乱雲が発生します。当然、事故があってはいけないので避けなければなりません。目視で雲の様子を確認したり、飛行機に搭載される気象レーダーを見たりしながらどちらへ避けるのか決めますが、もう想像以上の勢いで積乱雲が迫ってきます。レーシングカーの最高速度の約３倍も速く、150キロくらい先を見ながら考えるのですが......。

ーー150キロ！ そんなに遠くを見ているのですか？

そう思いますよね。でも本当にスピードが乗っている時は10分も待っていたら、もう積乱雲のなかに突っ込んでしまいます。150キロくらい先を見て考え、70キロくらい手前には動きはじめないといけないんです。オートパイロット（自動操縦）機能が入っているとはいえ、スピードがあまりに速いので最初は操縦のリズムがなかなかつかめませんでした。

そうやってパイロットは安全に飛行することを考えつつ、客室で何かトラブルが起きたとか、起きそうだとか、ケガ人や病人とか、そういうことにも対応しなければなりません。揺れそうになったらベルトサインをどうしようかとか。でも今、客室乗務員（CA）がちょうど食事の注文を受けてオーブンで食事を温めているから......などと、いろいろ考えて対応していく必要があります。

自分が乗客として飛行機に乗っている時は何事もなく進んでいるように感じていたことが、いざ自分がコクピットに座って仕事をしてみると、じつは裏側ではこんなにも慌ただしかったのかと初めて知りました（笑）。まだ天候がよくて順調に物事が進んでいる時はいいのですが、天気が悪くなったりしたら、つい視野が狭くなってしまうこともあります。まだまだ未熟さがあり、日々勉強中です。

ーー中嶋さんはふだん、どこか決まった路線を担当しているのですか？

毎月のシフト次第で、Peachが運航している国内外の全路線を担当します。そこがPeachのいいところかなと思います。今だとバンコクやシンガポール行きの中距離路線の国際線から、国内線では関西空港から福岡までの短い便まで、本当にいろいろですね。

パイロットにとって、日本は世界有数の難しいエリアなんです。四季があるのはすばらしいことですが、１年を通して暖かい空気と冷たい空気が出たり入ったりすることになります。その境目はすごく揺れたり、天気が悪くなったりしますので、注意が必要です。あと空港の位置によって特有の気候や状況があります。

たとえば福岡空港はものすごく混んでいるので、待機することになったら余計に燃料も使ってしまいますし、時間も遅れてしまう。そういうところは配慮が必要ですし、冬の北海道は当然、雪が大変です。さらに国際線も運航しているので国が変わるとルールも当然変わるので、いつも資料とにらめっこしながら勉強しています。

【レースはアドレナリン全開だが飛行機は......】

ーー少し気になったのですが、レーサー時代よりも痩せた印象です。

もうフィジカルを鍛える必要がなくなったので、ジムに行かなくなりました。そしたら現役時代に一番重かった頃よりも体重が７〜８キロ落ちましたね。ドライバーを引退したあとは太るのかなと思っていたのですが、筋肉だけが落ちてしまいました。久しぶりに会う人には「大丈夫？」と心配されますが、心身ともに健康ですよ（笑）。

ーーそれは安心しました。ところで今は健康を保つために何か気を使っていることはありますか？

ジョギングするくらいです。たとえば日本の冬の寒い時期に、バンコク泊まりのフライトがあったりすると暖かくてうれしいじゃないですか。そういう時には外を軽く走ったりします。あと体を動かすのは、ゴルフを少しするぐらいです。食事に関してはドライバー時代の延長で、好き嫌いなく、バランスよく食べることを大切にしています。

ーー飛行機のパイロットは、フィジカルよりもメンタルが大事ということですか？

そうですね。どちらかっていうとメンタルですね。笑われるかもしれないですけど、本当にフライトの時はなるべく悩みなく、心身ともにいい状態でコクピットに座れるように心がけています。

レースの場合は考えごとや悩みごとがあったとしても、スタートしちゃうと心拍数が上がり、アドレナリンも出るんで、全部ぶっ飛んでしまうんです。でも飛行機の操縦はそこまで心拍数が上がるわけでもない。アドレナリンを出しながら飛んでいたら、お客さまは怖いですよね（笑）。

逆に言うと、考えごとや悩みごとあったら、スッと入り込んでしまいやすいと思います。そっちに気を取られてしまうのはすごく危ないことだと思うので、休みはしっかりリフレッシュすることを意識しています。

【レースを見ているだけで首が痛くなる】

ーーちなみに今はレースを見ることがあるのですか？

毎戦テレビで見るということはありませんが、昨年はスーパーGTとスーパーフォーミュラを１回ずつ見に行きました。今年も行きたかったのですが、なかなか忙しくて足を運ぶことができていません。やっぱりサーキットに行くと、同窓会みたいな感じでいろんな方に会えるので楽しいですね。

ーーもうレースをしたいという気持ちはいっさいありませんか？

今はまったく思いません。もうフィジカルがついていけません。この取材の影響だったのかもしれませんが、昨晩、久しぶりにレースの夢を見ました。内容ははっきりと覚えていませんが、夢のなかだけでも身体が痛かったです（笑）。

先日、スポーツランドSUGO（宮城）で行なわれたスーパーフォーミュラの映像を見ましたが、もう見ているだけで体のしんどさが蘇ってきて、首が痛くなります。レースをするためには、それなりの準備をしなければならないことはわかっていますので、今はレーシングカーに乗りたいという気持ちはありませんね。

でも車はずっと好きで、会社のなかに車好きの集まりがあって、鈴鹿サーキットで年２回、走行会みたいなイベントをやっています。私が皆さんにアドバイスするというのではなく、それぞれが自分たちの車で鈴鹿の本コースを自由に走っています。そういう趣味の範囲でなら、今もクルマの運転を楽しんでいます。

ーー中嶋さんは10代の頃からプロアスリートとして生きてきたわけですが、会社員という立場にすんなり馴染むことができたのですか？

Peachに入社する前は、私はちょっと特殊というか、あまり他の人は経験していないキャリアを歩んできたので、会社に入ったあとに浮いてしまうかもしれないと、内心ではすごく心配していました。

でもPeachのパイロットは海外の方も多いですし、年齢も幅広いです。職種も前職でいろんな仕事をされてきた方が多く、バックグラウンドが多様なこともあり、皆さんに温かく迎えていただきました。おかげで仕事にはすんなり馴染めて感謝しています。

ーーレーシングドライバーからパイロットへの転身はいろいろ苦労があったと思います。今日、職場でいろいろな話を聞かせていただき、中嶋さんは素晴らしい"第２の人生"を送っているように感じました。

レースをやっている時は周囲の期待に応えるために少し無理をしていたところがあったのかもしれません。どちらかといえば、今のほうが自然体で生きていられるのかなと感じます。でも、レースが嫌いになったわけではないですし、これからもサーキットには遊びに行きたいと思っています。

先のことはわかりませんが、今は機長になるために一生懸命に頑張っています。勉強することが多く忙しい毎日ですが、本当に充実した時間を送れています。

＜プロフィール＞

中嶋大祐 なかじま・だいすけ／1989年１月29日、愛知県生まれ。2004年より全日本カート選手権に参戦し、2006年に鈴鹿サーキットレーシングスクール・フォーミュラ（現ホンダ・レーシング・スクール鈴鹿）に入校すると、スカラシップを獲得。2007年よりフォーミュラチャレンジ・ジャパンや全日本F3選手権に参戦。2009〜2010年には渡英し、イギリスF3選手権で活躍する。2011年より国内に活動の場を移し、ホンダのワークスドライバーとして国内最高峰のスーパーフォーミュラの前身フォーミュラ・ニッポンやスーパーGTに参戦。2019年シーズン限りでドライバーを引退。2021年に関西空港を本拠とする航空会社Peachにパイロットとして入社。現在は、副操縦士を務める。