俳優の赤井英和が１０月３１日放送の「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（テレビ朝日系）に出演し、不良時代の高校生活を回顧した。

高校入学式に喫煙が発覚し２週間の停学となったが当時の心境について「春休みが増えたなと思った」と語ったが「今は反省している」と強調。タバコはショートホープを１日２０〜３０本、毎朝学校に行くも授業中は喫茶店で休憩。レディースと交際し彼女の家で毎日ビールを飲むという生活をしていた。そんな怠惰な生活をしていた赤井がハマっていたのが世直し。

電車内で目付きの悪い学生とトラブルになり「『降りろ！』と言ってパーンって押したら１人がホームに落ちて、そいつの顔面蹴りながらもう１人を殴ってた」と話すと、平成ノブシコブシの吉村崇から「どこに世直しの要素があるの？」と突っ込まれていた。

赤井の悪名は知れ渡り当時中学３年生のヤンキーが「赤井を倒すんは俺や！」と言い回っていた。それを聞いた赤井は相手の学校に殴り込みに行き、全校生徒の前でボコボコにしたという。その相手が亀田史郎氏の兄だった。

番組が亀田氏に事実確認をしたところ「兄貴から聞いた話だが『俺も２、３発まともにパンチを入れた』と言っていた。ボコボコというほどでもないんじゃないか」と証言。

赤井は「パンチもあったかもしれんけどボコボコにやって。全校生徒が見守るなか、先生も職員室から見てました」と反論していた。