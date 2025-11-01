SNSで話題の美人すぎるラーメン店主が登場。MEGUMIや益若つばさが「きれい」「顔ちっちゃい！」とアイドル級のルックスを絶賛した。

【映像】美人すぎるラーメン店主&自宅公開

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回登場したのはSNSフォロワー数15万人超の美人ラーメン店主・淵田由衣さん（30）。MEGUMIと益若は「きれい」「顔もちっちゃい」と美貌に目を丸くした。

常連客からは「超可愛い」「アイドルみたい」と大評判。ラーメンの味が評価されているのはもちろん、淵田さんの人気も相まってお店は大繁盛だ。中には淵田さんのInstagramやYouTubeをフォローし、海外からわざわざ食べに来るという外国人客も。飲食店紹介サイトに掲載された動画は1400万回以上再生され、スタジオには「えーっ！？」という声が上がった。

淵田さんには「婚姻届を持ってきた方がいたがいた。アメリカの方ですね」というほどの熱狂的ファンも存在。「私の顔のタトゥー入れて」「私の名前と生年月日も。写真が送られてきた」と衝撃的なエピソードを打ち明けた。

淵田さんがSNSを始めると、月の売り上げは100万円から4 〜5倍にアップ。SNSを見て社員になったスタッフもおり、SNSの効果は抜群のようだ