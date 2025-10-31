東京ドームホテル最上階で楽しむ！「シャインマスカット＆メロンアフタヌーンティー」で人気フルーツを独り占め！
東京・文京区にある東京ドームホテルでは、2025年12月8日(月)までの期間限定で「シャインマスカット＆メロンアフタヌーンティー」を開催中。人気の高いフルーツ、シャインマスカットとメロンを使った10種以上のスイーツが楽しめる。
【写真】シャインマスカットとメロンのジューシーな味が楽しめる
■最上階からの景色とアフタヌーンティーを満喫
東京ドームホテルの最上階にあるスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。ここで楽しめるのが「シャインマスカット＆メロンアフタヌーンティー」。
さわやかな香りとみずみずしさが魅力のシャインマスカットは、皮ごと食べられ、食感と甘さが味わえる人気フルーツ。ジューシーな甘さととろけるような贅沢感のあるメロンとともに2つのフルーツを存分に楽しめる、スペシャルなメニューが並ぶ。
3段スタンドの上段には、フレッシュなメロンを飾った「ノンアルコールスパークリングワインを注いだメロンのスープ ヨーグルトソルベを添えて」。メロンの芳醇な香りが広がり、アルコールが苦手な人でも楽しめるデザートになっている。「メロンのパンナコッタ」はパンナコッタのなめらかさにメロンの華やかな香りがマッチ。
中段は、上品な香りと食感が楽しめる「シャインマスカットと洋梨のショートケーキ」と、さわやかな甘酸っぱさの「レモンのタルト」、「シャインマスカットのシュークリーム」といった見た目にも鮮やかなスイーツが。どれもプチサイズながら、ジューシーなフルーツの魅力が味わえる。
下段はフレッシュのシャインマスカットほか、アフタヌーンティーには欠かせない「紅茶スコーン」や「スコーン」、「イタリアンフリット」、「本日のマカロン」を盛り合わせたプレートになっている。
また、セイボリーとして、3段スタンドとは別皿で甘い×しょっぱいの定番「生ハムメロン」や、なめらかでクリーミーな「ヴィシソワーズ トリュフの香り」、「ポテトガレット」を提供。合間に食べると、さらにスイーツが進む。
ドリンクはコーヒー、紅茶、ハーブティー、ビネガードリンクなど10種から好きなだけ飲めるのも魅力。地上150メートルという特別な眺望とともに、今しか味わえない贅沢なティータイムを楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
