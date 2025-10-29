1

今年の夏、「昼間何もしていないのに、天井のダウンライトの隙間から水がポタポタ落ちてきた」なんていう不思議な現象に遭遇しませんでしたか？「水道管のトラブル？」「もしかして心霊現象？」…と心配になったかもしれませんが、これは夏の高温多湿とエアコン使用によって引き起こされる「夏型結露」、特に壁の中や天井裏で発生する「壁内結露」かもしれません。涼しい秋を迎えましたが、実は夏に発生した湿気が家の内部に残り、見えないところでカビが進行している可能性も…。今回は、ホームインスペクションのプロ、さくら事務所関西代表の大森敞彦さんに、夏型結露の影響と家を守るための具体的な対策を聞きました。■ ダウンライトからの水は「夏の結露」のサインだった！結露というと冬の窓のイメージですが、高温多湿な夏にも発生します。冷たいジュースを入れたコップに水滴がつくのと同じ原理です。● なぜ今年の夏は「夏型結露」が多かったのか？大森さんによると、今年の夏に結露トラブルが増えた原因は主に2つあります。1. 記録的な猛暑： 35℃を超える猛暑日が続き、外気と室内の温度差が非常に大きくなりました。2. エアコンの常時使用： 熱中症対策などで、エアコンを一日中つけっぱなしにする生活スタイルが定着し、室内が冷やされ続けました。● 結露はどこに？（見えない場所が危ない！）この厄介な結露は、冬のように窓ガラスで発生するわけではありません。「ダウンライトからの水漏れは、あくまでも氷山の一角だと考えてください」と大森さんは指摘します。結露は主に、屋根裏、壁の中、床下といった建物の内部（壁内結露）で発生している可能性が高く、最近の高気密・高断熱住宅でも起こりうる問題です。■ 放置すると秋にも影響が…「壁内結露」が引き起こす本当の恐怖夏に発生した壁内結露を放置すると、見えないところで深刻なダメージが進行する可能性があります。● 秋にも続く深刻な被害カビの繁殖： 夏に発生した湿気は、壁の中など見えない場所ではなかなか乾燥しません。そのため、秋になってもカビが繁殖し続ける可能性があります。建材の腐食： 湿気によって木材が腐ったり、金属部分が錆びたりすることも。家電の故障： 照明器具や換気扇など、壁内や天井裏にある電気製品の不具合、故障に繋がります。高額な自己負担： 内部結露が原因の修繕工事は、多くの場合、新築時の瑕疵保険の対象外となります。費用が全額自己負担になってしまうリスクがあります。■ 秋こそ発見のチャンス！「五感」を使ったチェック法（インスペクターのワザ）「早期発見・早期対策が何よりも大事です」と大森さん。壁の中など直接見えない場所の異変も、五感を使って兆候を捉えましょう。秋は比較的過ごしやすい季節なので、夏の間に気づかなかった異変を発見しやすいチャンスかもしれません。● 感覚チェックポイント嗅覚（匂い）： 点検口（床下や天井裏）を開けて、カビ特有のジメっとした匂いがしないか確認。気温が下がるとカビ臭を感じやすくなることもあります。視覚（見る）： 点検口から見える範囲に、カビによる黒いシミやポツポツがないか、木材が湿った跡がないか確認。照明器具などに水滴の跡が残っていないかもチェック。聴覚（聞く）： 雨が降っていないのに、壁や天井から「ポタポタ」という水音がしないか、静かな時に耳を澄ましてみましょう。触覚（触る）： 壁や天井を触った時に、不自然にひんやりしていたり、湿気でベタつくような感触がないか確認します。