【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

神戸発の人気パティスリー「アンテノール」から、焼きたての香ばしいフィナンシェと自慢のクリームを楽しめる限定セットが登場。阪神梅田本店限定で、11月1日（土）より販売されます。発酵バターがふんわり香る焼きたてフィナンシェに、北海道産生クリームをブレンドしたミルク感たっぷりのクリームをディップして味わう贅沢なひととき。数量限定のため、気になる方はお早めに♡

焼きたての香りが広がるフィナンシェセット

フィナンシェ＆ディップクリームセット

阪神梅田本店限定で登場する「フィナンシェ＆ディップクリームセット」（940円税込）は、焼き立てのフィナンシェ3個とカップ入りクリーム1個がセットに。

北海道産発酵バターを100％使用し、焦がしバターと溶かしバターの2種類を加えることで、外はカリッと香ばしく、中はしっとりふんわりと仕上げています。

店内厨房で一日数回焼き上げるため、出来たての香りと味わいをそのまま堪能できます。

銀座コージーコーナー×ハリー・ポッター♡魔法のスイーツコレクション登場！

11月5日からはチョコフィナンシェも登場

フィナンシェ（チョコ）

11月5日（水）からは、期間限定でチョコを使ったフィナンシェ（249円税込）が新登場。北海道産発酵バターをたっぷりと使用した生地に、チョコをごろっとのせて焼き上げた贅沢なひと品です。

3月31日（火）までの限定販売なので、季節限定の味をお見逃しなく。濃厚なチョコと香ばしいバターの香りが口いっぱいに広がり、コーヒーや紅茶との相性も抜群です♪

神戸発「アンテノール」のこだわりを味わって

1978年、神戸で誕生した「アンテノール」は、“日本一の洋菓子をつくりたい”という想いから始まったパティスリー。全国の百貨店に店舗を展開し、素材にこだわったケーキや焼菓子を届けています。

今回の焼きたてフィナンシェセットは、そんな職人の技が光る一品。発酵バターの芳醇な香りとミルクのコクを、阪神梅田本店限定で味わえる特別な機会です。

お買い物の合間に、できたての美味しさをぜひ堪能してみてください。