＜40・50代＞【GUのシャツ】同じ服でもここまで違う！ 着方を変えるだけでOK♡「保存級こなれテク」

手持ちのアイテムを増やすよりも、着方を変えることでこなれ見えするテクニックを身に付けたい！ そんな大人女性に向けて、今回は【GU（ジーユー）】でおすすめのシアーシャツを使った着回し術をレポート。どのコーデもパンツや配色は似たものを合わせながらも、シャツの着こなし次第でガラリと印象変化を楽しむコツに注目しました。パターンをインプットして、さらなるおしゃれ上手を目指して。

リラクシーにまとえる軽やかなシアーシャツ

【GU】「シアードルマンスリーブシャツQ」\2,490（税込）

今回、着回したのはこちらのシアー素材のオーバーサイズシャツ。アームホールに余白を持たせたドルマンスリーブを採用しており、全体的にリラクシーなシルエットが特徴です。「衿の大きさや、前立て・カフスの太さをひとまわり小さくし、着用したときに重たく見えない」（公式ECサイトより）と、細部にもこだわりが。4色のカラバリの中から、落ち着いた印象のオリーブを着回します。

ボタンを大胆に開けてラフにこなれ見え

明るいベージュのワイドパンツに、シアーシャツをタックインせず着こなした気だるげなコーデ。シアーな素材感が強調され、まるでベールを重ねたような繊細な奥行きを演出しています。上下ともにボタンを複数個開けて、襟を抜くようにラフに着るのがこなれ見えのポイント。インナーや小物は黒で引き締めれば、ルーズな印象をセーブできます。

タックインして立体的な体型カバーコーデに

こちらのコーデでは、ナチュラルカラーのきれいめパンツにシアーシャツを前だけタックイン。ドルマンスリーブのボリューム感が引き立ち、ボディラインをナチュラルにカバーする立体的な着こなしが完成しています。「柔らかく薄手なのでインスタイルももたつかない」と、スタッフのNatsukiさん。ボタンを大きく開けてVラインを作ると、顔まわりのすっきり見えも狙えて◎

羽織として重ねて肌感を上品にセーブ

オーバーサイズを活かし、羽織として着回すのも一案。タンクトップの上からさらりと羽織るだけで肌見せの面積を抑えつつ、冷房・日差し避けとしても機能してくれそうです。シアー素材なので重ねた際に重たさを感じにくく、汗ばむ季節でも出番が見込めるポイント。ニュアンス感のあるオリーブはコーデに大人っぽさを足してくれるのも魅力的！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。