ドジャース公式カメラマンのジョン・スーフー氏が、自身のインスタグラムで衝撃の写真を公開した。

写真は２５日（日本時間２６日）のワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦後のものと見られ、ユニホームを着た山本由伸投手（２７）が右手を挙げ、佐々木朗希投手（２３）が土下座をしているという珍しい１枚だ。周囲にいる球団関係者も深々とお辞儀をするものあり、土下座するものありと、山本に最敬礼している様子がうかがえる。

山本はワールドシリーズ第２戦で９回１失点完投勝利。地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に続いて２登板連続での完投勝利となった。ポストシーズンでの２登板連続監督は２００１年のシリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりの快挙だった。試合後には「チームの戦力になれたという実感がすごくするので、そこがすごくうれしいです」と声を弾ませていた。

一方で朗希はワールドシリーズでここまで２試合登板なし。地区シリーズ中には「試合の中では回が後半の方になるまではなるべくリラックスして、試合を見るようにしている。毎回『完投してくれないかな』と願いながら、ずっと試合を見ています」とも冗談交じりに明かしていた。朗希にとって山本は神様のように映ったのかもしれない。