公明党から連立離脱を告げられ、窮地に立たされた高市早苗自民党総裁（64）。日本維新の会との連立に望みを託し、辛くも初の女性宰相に選出された。サプライズ人事や官邸官僚の配置で「高市カラー」を打ち出しつつも、派閥政治のしがらみに縛られた政権の行方は。

女性の出世を阻む「ガラスの天井」。憲政史上初の女性首相としてこれを打ち破ったのが高市氏だ。だが実のところ、自民党総裁に就任してこのかた約2週間、高市氏は永田町の論理にからめとられ、晴れて発足した政権もまた、長き因習から脱したとはおよそ評し難いものだった。

高市早苗首相

10月21日午後の臨時国会、衆院の過半数233議席を上回る237票を得て首班に指名された高市氏だが、

「10月4日に総裁に就任した直後、周囲に“首班指名がどうなるか分からない”と漏らすなど、明らかに不安な様子を見せていたそうです」（政治部デスク）

もとより自公合わせても少数与党だった。そこへ10日の公明党の連立離脱決定が襲い、状況はますます悪化した。

「自民の議席数は196。このままでは1回目の首班指名で過半数に遠く及ばず、2回目の決選投票に持ち込まれてしまう。その際、もし野党が統一候補でまとまれば、立憲民主・国民民主・日本維新の会の計210票が自民を上回り、野党候補に首班を奪われる可能性があったのです」（同）

窮地から救った一通のメール

だが、一通のメールが高市氏を窮地から救う。

「自公連立が危機に瀕していた最中、旧知の間柄である維新の遠藤敬（たかし）国対委員長（57）が高市氏に送ったメールがすべての始まりでした」（前出の政治部デスク）

遠藤氏本人が語る。

「僕が衆院議院運営委員会の理事を務めていた時、高市さんが委員長に就任されまして、以来、もう7年ほどのお付き合いになりますかね。今回、自分からメールを送ったんです。“大変やろうと思うけど、頑張ってください”と。そしたら高市さんから電話がかかってきたんですよ」

高市氏は総裁就任翌日の5日、連立拡大を目指して国民の玉木雄一郎代表（56）と極秘で会談した。しかし、これが露見して公明の不信を招き、連立解消を決断させる一因となった。

彼女にとって、遠藤氏のメールは“渡りに船”だった。高市氏は遠藤氏との電話で、一気呵成（かせい）の勢いで連立協議を持ちかけた。

「高市さんは“国民民主党とは報道されているような関係はありません”とおっしゃってね。“遠藤さんのところ（維新）と一緒にやりましょう”と。その提案に僕も“（小泉）進次郎さんでなければならないということはない。政策を受け入れてくれるなら”と応じました」（同）

「吉村代表に電話をかけてもらった」

自民党総裁選で小泉氏（44）の勝利に賭けたと目されていた維新が、高市氏と手を結ぶことを決めたのだ。

維新の藤田文武共同代表（44）と、官房長官就任が早くから内定していた自民の木原稔氏（56）は以降、連立協議への地ならしを進めた。

木原氏を通じて維新側の“条件”を伝え聞いた高市氏は「これならできるわ」と前向きな姿勢を見せたという。遠藤氏いわく、

「ただ、トップ同士で話をせえへんかったら、いくらやったっていい話にはならないから。僕が高市さんと吉村（洋文）代表（50）にお互いの携帯電話の番号を伝えた上で、13日に高市さんから吉村代表に電話をかけてもらいました」

この13日は、大阪万博の閉会日と重なっていた。日程が立て込む吉村氏に対し、高市氏は指定された時間きっかりに電話をかけ、連立に向けた強い思いを自らの言葉で伝えた。が、それはギリギリの勝負でもあった。

「維新との太いパイプを築いたのは菅義偉氏（76）。麻生太郎副総裁（85）の政敵です。麻生氏の義弟にあたる鈴木俊一幹事長（72）も当然ながら維新に人脈がなく、高市氏自ら交渉に乗り出さざるを得なかった面があります」（前出の政治部デスク）

連立の方向性を憂慮する声も

維新は16日からの公式の協議で「副首都構想」のほか「企業・団体献金廃止」「2年間の食料品消費税率ゼロ化」「国会議員定数削減」など12項目を要求。20日に締結された連立の合意書にも12項目が明記された。

このうち維新が絶対条件として突き付けた議員定数削減について、自民党の古屋圭司選対委員長（72）は、

「自分が当選した当時、衆院議員は512名でしたが、今は465名まで削減されました。自分も昔から定数の削減はやろうと言っているんです。特に比例区の人数は、もっと少なくていいと考えています」

だが、自民党内には連立の方向性を憂慮する向きも少なくない。森山裕前幹事長（80）もその一人。

「私がこの夏、維新と連携について話し合っていた頃と比べると（連立入りの）ハードルは高くなったと感じます。12項目の中には、私が知らない内容がいくつも含まれていました」

先の政治部デスクの解説。

「進次郎総裁・総理の誕生を前提に維新は森山氏らと協議を進めてきました。が、もちろんそれは公明の離脱前の話です。パートナーを失った自民党の足元を見て維新が態度を変え、さらに条件を積み上げてきたということでしょう」

2年間の食料品消費税率ゼロ化

森山氏が続ける。

「議員定数削減の協議を始めるという合意であれば、よいことだと思います。でも、削減ありきで50議席をすべて比例区から減らすと最初から決めてしまうことには少し疑問を感じます」

この点、さる閣僚経験者も次のように指摘する。

「比例区は、小選挙区制の導入時に少数政党に対する配慮で設けたものです。維新だけではなく、すべての政党と協議しなければならない問題ですよ」

森山氏は「2年間の食料品消費税率ゼロ化」についても危惧している。

「食料品の消費税を0％にするには、代わりとなる年間約5兆円の財源が必要です。その財源をどこに求めるのかという議論がないと、まずいと思います。赤字国債を発行するなど方法はいろいろあるでしょうけど、そうした時に長期金利などにどう跳ね返ってくるか。そこは考えておかないといけない課題でしょうね」

「大阪府連は高市氏に裏切られた」

他方、大阪維新の会が発足した2010年以来、長く維新と対立を続けてきた自民党大阪府連も危機感をあらわにする。

前大阪府連会長の青山繁晴参院議員（73）が言う。

「自民党は昨年の総選挙で、府内に19ある小選挙区のうち4選挙区を公明党に譲りましたが、残った15選挙区で維新に全敗しています。その維新と連立を組むとなると今後、選挙区調整が必要になるはずですけれど、維新が金城湯池とする大阪で選挙区を譲ってくれるなんてあり得ません。自民党が国政選挙で候補者を立てられないなら、大阪府連が存在する意味はなくなってしまいます」

皮肉にも青山氏はじめ、大阪府連の所属議員の多くは先の総裁選で高市氏に票を投じている。前出のデスクが言うには、

「維新との連立を画策した小泉氏と異なり、高市氏なら国民民主と組むことを目指すだろうから、選挙区調整も多難ではないと見込んだためです。大阪府連は完全に高市氏に裏切られた格好といえます」

府連幹部が嘆息する。

「党本部が決めた中央での連立と地方のあり方をどう突き合わせるのか、せめて整理は必要やと思いますね。党本部が維新と連立しますと言うても、たとえば仮に吉村さんが選挙に出ますと言うたら、僕らは当然、対抗馬を立てるわけですから。高市さん、どっちの応援入るんですかっちゅう話やと思いますがね」

