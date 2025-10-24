「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」

幻の雅子妃「親子グラビア」

私は、大学を卒業したばかりの雅子妃と、1時間ちかく、少人数で会話したことがあります。一般庶民で、少人数でそんな経験をした人間は少ないでしょう。そのころは、もちろん、お妃候補に擬せられているわけでもなく、父上は反ソで有名なタカ派外交官だっただけに、親子で外交官という、月刊「文藝春秋」のグラビア撮影が目的でした。カメラマンと2人で、外務省の門の前で撮影をしましたが、当時は、数年後、女性外交官としてロングコートをたなびかせるように闊歩する格好いいキャリアウーマンのイメージはなく、少しふっくらした、生真面目な、どちらかといえば地味な女性でした。

カメラマンという人種は、被写体に自分の興味がもてないと、何枚か写真をとってすぐ引き上げようとします。この撮影もそんな雰囲気でしたが、会話を一生懸命引き延ばしました。1時間ちかく時間をかけましたが、父親の方がよくしゃべり、妃殿下は、あまりお話になりませんでした。ただ、外交官として国際世界で活躍したいと理想の部分は熱心に語っておられたことを思い出します。

それから数年、急にお妃候補として、大騒ぎになり、かなり時間がたってから、ご成婚にいたりました。皇室に嫁ぐことを家族も、本人も悩んでいただけに、ご成婚パレードのとき、多くの国民が道に出て喜ぶ姿をみた、オープンカーに乗った雅子妃のすばらしい笑顔は、国民と皇室の紐帯を感じさせるもので、そのあとの、長い「心の病」は、私にとっても予想外のことでした。

単純ではない「適応障害」

さて、雅子妃の診断名は「適応障害」。職場などで、その雰囲気がなじめない人がなる病で、例えば、あわない上司が横にすわっていると、上司側の耳だけがきこえなくなることがあるなど、非常に原因がわかりやすい病気です。

私は雅子妃の、主治医であった大野裕先生（おおの ゆたか・精神科医）の本をつくったことがあります（といっても、私は発行人で局長であり、実際につくったのは、現場ですが）。その縁で、大野先生と2人で会食する機会を得ました。もらろん、精神科医の守秘義務は承知していますから、私は、雅子妃の症状も、治療の内容も聞くことはできません。ただ、話題の中心としたのは、休暇の問題でした。心の病において休暇はどれほど大切か、は大きな問題だし、実際、雅子妃の場合、適応障害という病は、通常、そんなに長期間の治療は必要がないはずなのに、かなり時間がかかっていたので、その点を大野先生に確かめたかったし、一般論でいいから「適応障害」についての書籍を書いてほしいという下心もあったからです。

しかし、大野先生も、すぐその意図は理解したようで、雅子妃の主治医である以上、一般論としても「適応障害」については書けません、と、まず釘をさされ、ただ休暇については、日本人は「休み」をもっと大事に考えなければならないということは力説した上で，帰り際に微妙なことをいわれました。

「適応障害というと、職場の上司との関係や職場自体の環境ばかりがいわれますが、いろいろ複雑な要因があるんですよ」と。

大野先生は、本当に一般論として述べられたのだと思いますが、私は、この言葉にピンとくるものを感じました。

皇室の職員たちが驚いたこと

一般的には、雅子妃は、女性に対する皇室の古いしきたりにあわず、会社でいえば副社長である美智子さまとあわないから、適応障害は、なかなか治らないだろうという見方が精神科医の中でも主流でした。

しかし、私は別の要因もあることに気付いたのです。

皇室入りをされたころ、雅子妃を悩ましていたのはアトピーでした。ドレスも、アトピーであれた肌の部分は隠すようデザインされていました。アトピーはかゆみをともないますから、妃殿下がそれを長時間我慢することも大変だったと思います。たとえば、私が聞いたのは、妃殿下は、東宮御所に帰宅するなり、一目につかないところで、靴下も脱いで、アトピーのかゆいところを掻いておられ、それをみてしまった皇室の職員たちが驚いてしまったのです。

帝王学を教えられた現天皇陛下（当時は浩宮さま）などは、長い行啓（天皇の行幸にあたる言葉）に出られても汗ひとつかかず、お手洗いにも行かれません。水分や食事から気をつかうことを年少のときから教えられているからです。しかしもちろん、民間から皇室入りした雅子妃は、かゆいのを我慢する訓練などは受けておられません。

「使用人」に対する価値観の違い

だから、驚くのも無理はないのですが、それだけでなく、雅子妃が外交官の娘であったことも影響していたと思われます。

外交官は家族もつれて人生の半分を海外で暮らします。雅子さんもソ連や米国の在外公館で生活をされました。こうした在外公館では、全員が外交官というわけではなく、当然、使用人は現地の人々を雇います。そして、海外の場合、いわゆる使用人については、厳しく接するというのが当たり前で、甘くすると盗みやサボりがでます。植民地経験のある国の国民ほど、その傾向は強いといわれ、暴君の下で働くことになると、どんな責任を追及されるかわからないので、使用人は失敗してもまず謝らないという文化もあります。

使用人と主人は対等な関係ではない、というのがまず前提としてあるのです。日本でも、占領下、使用人として働いていた日本の少年たちは、占領軍の将校の妻たちが、平気で風呂上がりに服を脱いだまま、丸裸で眼前を歩くのをみて赤面したそうですが、相手は平気。そうしないと甘くみられるというのが、富裕層の婦人たちへの教育でした。

雅子妃は日本でも暮らしておられるので、すべてその原理で動いていたとはいいませんが、皇室の職員たちへの接し方について慣れない部分も多くあったことはたしかなようです。

