Ž¢¤³¤ìŽ£¤µ¤¨¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ÐÀÅ²¬¤Î¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤Ï"2026Ç¯ÅÙ"¤Ë¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ÄJRÅì³¤¤ÎÈá´ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ž¢ºÇ¸å¤Î²ÝÂêŽ£
¢£¥ê¥Ë¥¢ÀÅ²¬¹©¶è¤Ï2026Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÃå¹©¤¬Ç»¸ü¤Ë
ÉÊÀî¡½Ì¾¸Å²°´Ö¤Î¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Ì¤Ãå¹©¤Ç¤¢¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ëÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÃå¹©¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ë¥¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö2027Ç¯°Ê¹ß¡×¤È¤µ¤ì¤ë³«¶È»þ´ü¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËJRÅì³¤¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆJRÅì³¤¤Ï¡¢ÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÃå¹©¸å¤Ë¤¤¤Ä³«¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÃÇÁØÂÓ¡×¤òÊú¤¨¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÏºÇÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¡¢ÀÅ²¬¹©¶è¤Î¹©»ö¤ÏÃå¼ê¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å³Ý¤«¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤áÉÊÀî¡½Ì¾¸Å²°´Ö¤Î¥ê¥Ë¥¢ÉôÊ¬³«¶È¤Ï¡Ö2037Ç¯°Ê¹ß¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥Ë¥¢³«¶È¤ÎÀµ³Î¤Ê»þ´ü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
Ãå¹©¤Ø¤Î¡Ö´ØÌç¡×¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÃÏ¼Á¹½Â¤¡¦¿å»ñ¸»¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÎ¾ÀìÌçÉô²ñ¤âÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¡¢¸©¤Ï·ü°Æ¤È¤µ¤ì¤ë28¹àÌÜ¤Î²ÝÂê¤òËÜÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÊä½þ¤ÎÊ¸½ñ¡×¤ò¸ò¤ï¤»¤Ð¾ãÊÉ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ10·î20Æü¡¢JRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¤¬ÀÅ²¬¸©Ä£¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢¡ÖµÍ¤á¤Î¸ò¾Ä¡×¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Âç°æÀî¤ÎÃæ²¼Î®°è¤Î¿åÍøÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Î¡ÖÊä½þ¡×¤ÎÊ¸½ñ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤Î¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹ñ¤ò´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñ¤â°ìÆü¤âÁá¤¤Ãå¹©¤Ë¸þ¤±¤Æ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Î®°è»ÔÄ®Ä¹¤¬»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸½ñ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÃå¹©¤Ø¤Î¾ã³²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¹©»ö¸å¤ÎÊä½þÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅçÅÄ»Ô¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¡¢³ÝÀî»Ô¤Ê¤É10»ÔÄ®Ä¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Î®°è¤Î¿åÍøÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÀÁµá¤Î´ü¸Â¤äµ¡Ç½²óÉü¤äÈñÍÑ¤ò¸ÂÅÙ¤Ê¤¯ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢Î©¾Ú¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢JRÅì³¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡¢£¹ñ¤Î´ØÍ¿¤òµá¤á¡¢¹ñ¤Î»ØÆ³¤ÇJRÅì³¤¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¡½¡½¤Î3ÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÊä½þ¡×ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢JRÅì³¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡£
¢£¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë
Êä½þ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯2·î¤«¤é¡¢¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¸½¾ì¤Î¶¦Æ±¿å¸»¤Î¸Ï³é¤ä¿å°ÌÄã²¼¤Ê¤É¤¬È¯À¸¡£10·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÇÃÏ²¼¤«¤é¿å¤äµ¤Ë¢¤¬Í¯½Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢JRÅì³¤¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¸Ä½ê¤Ï¡¢Âç°æÀî²¼Î®°è¤«¤é100¥¥í°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ðÏ²»Ô¡¢Ä®ÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ë¥¢±èÀþ¤È¤Ï»ö¾ð¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¸å¤Ë¿å»ñ¸»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ö¾Ý¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ÀÅ²¬¹©¶è¤Î¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÍ¯¿å¤ÎÁ´ÎÌ¤òÂç°æÀî¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²òÀÏ¾å¤ÏÂç°æÀî¤Î¿å¤ÎÎÌ¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤ÈJRÅì³¤¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ëü¤¬°ì¡¢Âç°æÀî¤ÎÃæ²¼Î®°è¤Î¿åÍøÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï2020Ç¯3·î¡¢¿ðÏ²»Ô¤Ê¤É¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÂÐ±þ¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ðÏ²»Ô¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢Êä½þ¤ÎÀÁµá´ü¸Â¡¢Êä½þ´ü´Ö¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ÎÄê¤á¤¿¡Ö¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍ×ÎÎ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍ×ÎÎ¡×¤Ç¤ÏÊä½þ¤ÎÀÁµá¤Ï¹©»ö´°Î»¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤È¤µ¤ì¡¢Êä½þ´ü´Ö¤Ï5Ç¯¤«¤é30Ç¯¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¡ÖÊä½þ¡×¤Ï¤è¤ê½ÀÆð¤ËÂÐ±þ
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤ÎÊä½þ¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÍ×ÎÎ¡×¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢JRÅì³¤ÆÈ¼«¤Î´ËÏÂ´ð½à¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀÅ²¬¸©¤Î¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤Î¾ì¹ç¡¢¹©»ö¤ÎÊä½þÀÁµá¤Ï¡Ö¹©»ö´°Î»¤«¤é¡ûÇ¯°ÊÆâ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Êä½þ´ü´Ö¤Ï¸ÂÅÙ¤òÀß¤±¤º¡¢30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µ¡Ç½²óÉü¤äÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÎ©¾Ú¡×¤Ç¤¢¤ë¡£JRÅì³¤¤¬¥ê¥Ë¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤é¤ÎÊä½þ¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÎ©¾Ú¡×¤òÃÏ¸µ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÍÌµ¤ËµÒ´ÑÅª¡¢¸øÀµ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¸øÅª¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤äÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JRÅì³¤¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ®°è¤Î¼çÄ¥¤Ë±è¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡ÖÊä½þ´ð½à¡×¤ò¼¨¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹©»ö¸å¤Î¡ÖÊä½þ¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÎ®°è»ÔÄ®¤ÈJRÅì³¤¤ÎÌÜ»Ø¤¹ÃåÃÏÅÀ¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÀÅ²¬¸©¤¬Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢Î®°è»ÔÄ®¤¬¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊä½þ¡×ÌäÂê¤â²ò·è¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ã°±©¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊä½þÊ¸½ñ¤ÎÄù·ë¤Ë¸©¤Î¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¸½ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¹ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¤À¤±¤ÎÀ¯¼£²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÊä½þ¡×Ê¸½ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ÐÃå¹©¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¿å¤ÎÁ´ÎÌÌá¤·¡×¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿
»×¤¨¤Ð¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏJRÅì³¤¤¬2013Ç¯¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á½àÈ÷½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÇÂç°æÀî¾åÎ®Éô¤ÎÎ®ÎÌ¤¬ËèÉÃ2¥È¥ó¸º¾¯¤¹¤ë¡×¤È¿å´Ä¶¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
2017Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Í¯¿å¸º¾¯Ê¬¤ÎËèÉÃ1.3¥È¥ó¤òÆ³¿åÏ©¥È¥ó¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²óÉü¤µ¤»¡¢»Ä¤ê¤Î0.7¥È¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÆ³¿åÏ©¥È¥ó¥Í¥ë¤ØÌá¤¹Êýºö¤òJRÅì³¤¤¬¼¨¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ë¤è¤ëËèÉÃ2¥È¥ó¤Ï¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤Î7»Ô¤Ø¿åÆ»¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂç°æÀî¹°è¿åÆ»´ë¶ÈÃÄ¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÍø¸¢¤ÈÆ±¤¸ÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ï¡ÖÎ®°èÌó60Ëü¿Í¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ËèÉÃ1.3¥È¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÉÃ2¥È¥ó¤Î¡ÖÁ´ÎÌÌá¤·¡×¤òJRÅì³¤¤Ëµá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËJRÅì³¤¤Ï¡ÖÁ´ÎÌÌá¤·¡×¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤¿¤ÀÅö»þ¡¢Àî¾¡Ê¿ÂÀÃÎ»ö¤Ï¡ÖÁ´ÎÌÌá¤·¡×¤ÎÍ×µá¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖJRÅì³¤¤ÏÀ¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·JRÅì³¤¤Ø¥È¥ó¥Í¥ë³«ÄÌ¤Î¡Ö¸«ÊÖ¤ê¡×¤òµá¤á¤¿¡£Àî¾¡ÃÎ»ö¤¬JRÅì³¤¤Øµá¤á¤¿¡ÖÀ¿°Õ¡×¤È¤Ï¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤Ø²¿¤é¤«¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÃÏ°è¿¶¶½¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¿°Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¾¡ÃÎ»ö¤¬¤¤¤¯¤é¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤â¡¢JRÅì³¤¤Ï°ìÀÚÌµ»ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Î®°è»ÔÄ®¤Î10¼óÄ¹¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÂç°æÀîÍø¿å´Ø·¸¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Î®°è»ÔÄ®Ä¹¤ÏJRÅì³¤¤È¤Î¸ò¾Ä¤¹¤Ù¤Æ¤òÀî¾¡ÃÎ»ö¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢Àî¾¡ÃÎ»ö¤¬JRÅì³¤¤Ëµá¤á¤¿¡ÖÀ¿°Õ¡áÃÏ°è¿¶¶½¡×¤òÎ®°è»ÔÄ®Ä¹¤é¤â¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ò¤«¤êÁýÊØ¡×¤È¤¤¤¦À¿°Õ¤òÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÀä»¿
¤¿¤ÀJRÅì³¤¤Ï¡¢Àî¾¡ÃÎ»ö¤Îµá¤á¤¿¡ÖÀ¿°Õ¡×¤Ë²¿¤éÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤¿Àî¾¡ÃÎ»ö¤¬¡ÖÈ¿¥ê¥Ë¥¢¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¸À¤¤³Ý¤«¤ê¤äÆñ¤¯¤»¤ò¤Ä¤±¤¿¤¿¤á¡¢ÀìÌçÉô²ñ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤ÏÁ´¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤¢¤È¡¢2024Ç¯5·î¤ËÀî¾¡ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¿¦¶Èº¹ÊÌ¡×¤È¤â¼è¤é¤ì¤ëÈ¯¸À¤¬µêÃÆ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«¤é¼É½¤òÄó½Ð¡¢Âà¿¦¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·1·î¡¢Ã°±©¼ÒÄ¹¤ÏÎëÌÚÃÎ»ö¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢ÉÊÀî¡½Ì¾¸Å²°´Ö¤Î¥ê¥Ë¥¢ÉôÊ¬³«¶È¸å¤ËÀÅ²¬¡¢ÉÍ¾¾¤ÎÎ¾±Ø¤Î¤Ò¤«¤êÄä¼Ö¿ô¤ò¸½ºß¤Î1»þ´Ö1ËÜ¤«¤é2ËÜ¤ËÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡ÖÁêÅö¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£´î¤Ð¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÏÁêÅöÂç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ò¤«¤êÁýÊØ¡×¤ÏÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¦ÉÍ¾¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤
Àî¾¡ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢³«¶È¤ËÈ¼¤¦¡ÖÀÅ²¬¸©¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Î¡ÖÀÅ²¬¶õ¹Á¿·±Ø¡×ÀßÃÖ¤È¤È¤â¤Ë¡¢1»þ´Ö¤Ë3ËÜ¤Î¤Ò¤«¤êÁýÊØ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤ÀÃÎ»ö½¢Ç¤¸å¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡ÖÀÅ²¬¶õ¹Á¿·±Ø¡×ÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á¿·±ØÀßÃÖ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤È¸«¤¿JRÅì³¤¤Ï¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÎË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÀÅ²¬¸©¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤«¤êÁýÊØ¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥ä²þÀµ¤òµÞ¤¤¤À¡£
4´ü16Ç¯´ÖÉÍ¾¾»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ê¤É¸©À¾Éô·ÐºÑ³¦¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ»öÁª¤ÇÅöÁª¤ò²¿¤È¤«¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¤Î¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¤È¤ÏÁ´¤¯Ìµ´Ø·¸¤È¸«¤¨¤ëÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãª¤«¤é¤Ü¤¿Ìß¤Î¡Ö¤Ò¤«¤êÁýÊØ¡×¤Ï¡¢¸µÉÍ¾¾»ÔÄ¹¡¦ÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¼êÊÁ¤È±Ç¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤À¤«¤é¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤Ê¤ê¡¢Âç´î¤Ó¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö¤Ò¤«¤êÁýÊØ¡×¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤«
ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¿·±Ø¤ÎÀßÃÖ¤òÄ¹´ü²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐÏÃ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤Ò¤«¤êÁýÊØ¡×¤À¤±¤Ç¤âÀÅ²¬¸©Ì±¸þ¤±¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤Ò¤«¤êÁýÊØ¤Ï¡¢À¯Îá»Ô¤ÎÀÅ²¬»Ô¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡ÖÃÏ°è¿¶¶½¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¡Ö¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ëÂç°æÀîÎ®°è¤Î»ÔÄ®¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Àî¾¡ÃÎ»ö¤Ï¡ÖJRÅì³¤¤ÏÀ¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤Ê¤É¤È²¿ÅÙ¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢Î®°è10»ÔÄ®¤Ø¤Î¡ÖÃÏ°è¿¶¶½¡×¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼óÄ¹¤¿¤Á¤âËÜ²»¤Ç¤Ï²¿¤é¤«¤Î¡ÖÀ¿°Õ¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
2026Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÃå¹©¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢JRÅì³¤¤Ë¡ÖÀ¿°Õ¡×¤òµá¤á¤¿¡ÈÀî¾¡ÃÎ»ö¤ÎË´Îî¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÎÓ °ìºÈ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤«¤º¤ä¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¥¦¥§¥ÖÀÅ²¬·ÐºÑ¿·Ê¹¡¢»¨»ïÀÅ²¬¿ÍÊÔ½¸Ä¹¡£¥ê¥Ë¥¢¤Ê¤É¼ç¤ËÀÅ²¬¸©¤ÎÌäÂê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿©¹Í¡¡ÉÍÌ¾¸Ð¤Î·Ã¤ß¡Ù¡ØÀÅ²¬¸©¤ÇÂç±ýÀ¸¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø¤Õ¤¸¤Î¹ñ¤Î½¤¹ÔÁÎ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤°å¼Ô¤Ç½Ð²ñ¤¦¡Ö´µ¼Ô³Ø¡×¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø²È¹¯¡¢¿¿¹üÄº¡¡Ã¬¤ª¤ä¤¸¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÎ»ö¼º³Ê¡¡¥ê¥Ë¥¢¤òÃÙ¤é¤»¤¿Àî¾¡Ê¿ÂÀ¡ÖÌ¿¤Î¿å¡×¤Î±³¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾®ÎÓ °ìºÈ¡Ë