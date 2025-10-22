「包丁を突きつけられて」婚姻届を書いた37歳女性の仰天人生。離婚後に「あえて苗字を変えない理由」も激白
“本指名客”と交際し、包丁を突きつけられて結婚を迫られ、そのまま婚姻届を書いた経験を持つ現役の風俗エステ嬢がいる。とーこさん（@name_of_105）、37歳だ。くるくると表情が変わり、朗らかで魅力的な笑顔の絶えない彼女はなぜ、人生の大切な選択を場当たり的に決めざるを得なかったのか――。
◆結婚してしまったほうがいいなと…
――風俗店のお客さんと結婚をされたことも驚きですが、包丁で脅されて婚姻届を書いたというエピソードに度肝を抜かれました。
とーこ：極めて珍しい体験ですよね。大学を卒業してすぐに、納棺師として勤務していましたが、生来涙もろい私はご遺族以上に大泣きしてしまうことが多く、自分でも「この仕事は向いていないな」と思っていました。入社した会社は先輩からの叱責もきつく、精神的にも限界に来ていた私は、事務所でパニック発作を起こして倒れ、結果的にそのまま退職に至りました。
ちょうど納棺師としての勤務の傍ら、性風俗店でもアルバイトをやっていました。本指名客のなかに、誰もが知る有名企業の管理職を経験した、20歳近く年上の男性がいました。いわゆる“水揚げ”だったのでしょう、比較的すぐに同棲が始まり、私は風俗も納棺師も辞めることになったんです。
彼は非常に猜疑心が強く、束縛をしてくる男性でした。くわえてパーキンソン病を患っていたため、同棲している間、ほとんど働かなくなっていました。そろそろ同棲を解消して人生を考えなければと別れを切り出したタイミングで、包丁を突きつけられて「出ていくなら刺すから、一緒に死のうね？」と言われたんです。殺されるくらいなら、結婚してしまったほうがいいなと思い、結婚したんです。
◆離婚後も苗字を変えないワケ
――その方とは、どのくらい一緒にいることになるのでしょうか。
とーこ：22歳から同棲を始めて、結局、離婚が成立したのは29歳の頃だったと思います。病気の影響なのか、出会ったときから人格がずいぶん変形してしまっていて、束縛は年々ひどくなりました。たとえば「僕がいるから友だちなんていらないよね？」と言われて、電話帳の友人を全部消されたこともあります。あるいは、女友達と遊びに行く場合も、「じゃあ僕も行くよ、僕がいたらできない話があるの？ ないでしょ？ できない話があるならそれは浮気だから」というふうに、一方的にまくし立ててくるようになってしまって……。
ちょうど私が26歳くらいのとき、パーキンソン病の主治医が彼に手術を勧めました。彼は実家に一旦帰ることになり、そのすきに別居を決行して、交渉をしました。3年近くかけて、最終的には彼を納得させることができました。その際、「一度は離婚してあげるけど、また必ず迎えに行くからいで」と言われたんです。その一言が妙に心をざわつかせて、実は未だに彼の苗字を名乗っているんです。
――結構な不快感がありませんか。
とーこ：本当は内緒で苗字を変えようと思ったのですが、弁護士に相談した時点では「変更するのに30万円近くかかる」と言われてしまって。自分への戒めのために、そのままにしてあるんです。私は実家が嫌で福岡県から東京都へ出てきた経緯があります。ままならない自分の人生を他人に委ねてしまった結果だと追っています。そのことを忘れないために変更を辞めたというのもあります。思い返すと、「病気の彼を捨てられない」という共依存に陥っていた部分があるのかもしれません。
◆暴れる父、天真爛漫な母、切れ者の兄
――実家が好きになれずに上京されたとのことでしたが、とーこさんにとってあまり居心地はよくなかったのでしょうか。
とーこ：私が21歳のとき、父が自死をしました。がんを患っていて、闘病を苦にしたものでした。父は非常に自分の感情に従順な人で、気に入らないことがあると大人とは思えない暴れ方をする人でした。たとえば、ストーブを家のなかで投げ、家族を萎縮させたこともあります。
◆結婚してしまったほうがいいなと…
――風俗店のお客さんと結婚をされたことも驚きですが、包丁で脅されて婚姻届を書いたというエピソードに度肝を抜かれました。
ちょうど納棺師としての勤務の傍ら、性風俗店でもアルバイトをやっていました。本指名客のなかに、誰もが知る有名企業の管理職を経験した、20歳近く年上の男性がいました。いわゆる“水揚げ”だったのでしょう、比較的すぐに同棲が始まり、私は風俗も納棺師も辞めることになったんです。
彼は非常に猜疑心が強く、束縛をしてくる男性でした。くわえてパーキンソン病を患っていたため、同棲している間、ほとんど働かなくなっていました。そろそろ同棲を解消して人生を考えなければと別れを切り出したタイミングで、包丁を突きつけられて「出ていくなら刺すから、一緒に死のうね？」と言われたんです。殺されるくらいなら、結婚してしまったほうがいいなと思い、結婚したんです。
◆離婚後も苗字を変えないワケ
――その方とは、どのくらい一緒にいることになるのでしょうか。
とーこ：22歳から同棲を始めて、結局、離婚が成立したのは29歳の頃だったと思います。病気の影響なのか、出会ったときから人格がずいぶん変形してしまっていて、束縛は年々ひどくなりました。たとえば「僕がいるから友だちなんていらないよね？」と言われて、電話帳の友人を全部消されたこともあります。あるいは、女友達と遊びに行く場合も、「じゃあ僕も行くよ、僕がいたらできない話があるの？ ないでしょ？ できない話があるならそれは浮気だから」というふうに、一方的にまくし立ててくるようになってしまって……。
ちょうど私が26歳くらいのとき、パーキンソン病の主治医が彼に手術を勧めました。彼は実家に一旦帰ることになり、そのすきに別居を決行して、交渉をしました。3年近くかけて、最終的には彼を納得させることができました。その際、「一度は離婚してあげるけど、また必ず迎えに行くからいで」と言われたんです。その一言が妙に心をざわつかせて、実は未だに彼の苗字を名乗っているんです。
――結構な不快感がありませんか。
とーこ：本当は内緒で苗字を変えようと思ったのですが、弁護士に相談した時点では「変更するのに30万円近くかかる」と言われてしまって。自分への戒めのために、そのままにしてあるんです。私は実家が嫌で福岡県から東京都へ出てきた経緯があります。ままならない自分の人生を他人に委ねてしまった結果だと追っています。そのことを忘れないために変更を辞めたというのもあります。思い返すと、「病気の彼を捨てられない」という共依存に陥っていた部分があるのかもしれません。
◆暴れる父、天真爛漫な母、切れ者の兄
――実家が好きになれずに上京されたとのことでしたが、とーこさんにとってあまり居心地はよくなかったのでしょうか。
とーこ：私が21歳のとき、父が自死をしました。がんを患っていて、闘病を苦にしたものでした。父は非常に自分の感情に従順な人で、気に入らないことがあると大人とは思えない暴れ方をする人でした。たとえば、ストーブを家のなかで投げ、家族を萎縮させたこともあります。