住宅の高性能化が進んだにもかかわらず、施工側の技術が追いつかず、かえってトラブルが増えているのが現状です。ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所のホームインスペクターに、実際に新築現場で見た「衝撃の欠陥事例」と、一般の方が絶対に見るべきチェック場所を聞きました。今回は、さくら事務所代表取締役社長CEOの大西倫加さんと、さくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんが、新築の「本当の姿」を語ります。■ 新築なのに!? プロが遭遇した「衝撃の欠陥事例」3選新築住宅の「欠陥」には明確な定義がないため、業界では「施工不良」や「不具合」として扱われますが、その頻度は少なくありません。1. 床下水没！「床下がプール状態」になる恐怖友田さんが実際に遭遇したのが、完成したばかりの床下が水浸し、まるでプール状態になっていたケースです。・原因：配管のつなぎ忘れや接続不良。・リスク：まだ家を使っていなくても水漏れは発生します。放置すれば、土台や床下の木材が腐食し、家の寿命を大きく縮めます。2. 構造に関わる！「耐震等級3」が発揮されない実態建物の骨組み工事中に、設計図書に書かれた補強のやり方と、現場の施工方法が全く違うという事例も多く見られます。・リスク：高い耐震等級を期待して家を買ったとしても、構造に関わる補強が正しく施されていなければ、地震時に設計通りの強さを発揮できません。性能評価を受けていても、細かいミスは見過ごされがちです。3. 大事な柱に大穴！「設備屋さんによる構造破壊」これは、現場の業者間の連携不足で起こる深刻なトラブルです。・事例：建物の構造的に大事な骨組み（柱や梁）に対し、設備屋さんが後から配管を通すために大きな穴を開けてしまうケース。・リスク：大工さんや現場監督が気づかないまま穴が開けられ、場所によっては建物の強度（構造）に深刻な影響が出て、地震の影響を受けたときに力がかかる場所で強度が保てなくなります。■ 7～8割の家で見られる！新築の不具合をどう見抜く？友田さんによると、重大ではないものも含めた「なんらかの施工不良や不具合」は、新築住宅の7～8割以上で見られるとのこと。このうち、構造上危険な大きな欠陥に絞っても、10～20件に1件の割合で発生している感覚だそうです。■ 素人でもできる！見落としがちな「チェック場所」の鉄則プロが見過ごしがちな欠陥は、完成後に「隠れてしまう場所」で起きることが圧倒的に多いです。1. 工事途中のチェックポイント（内覧時）工事中に現場に行く際は、完成したら「見えなくなる箇所」を意識してチェックしましょう。・断熱材の隙間：断熱材は、わずかな隙間やずれでも建物の性能が低下します。ルールが決まってない部分も多いため、個人的に「気になる隙間」があれば、遠慮せず現場監督に指摘しましょう。・工事中の骨組み：配線や配管のために構造材に開けられた穴が、規定よりも大きすぎないかなどをチェックします。2. 完成後のチェックポイント（引き渡し前検査）完成した状態で目に見える壁や床よりも、「最後に隠れる空間」を徹底的に見るべきです。・床下・屋根裏：点検口を開けた先の空間は、現場監督や職人さんたちも最後に確認していないケースが多いです。水漏れや断熱材の垂れ下がりがないか、必ず覗いて確認しましょう。・1階と2階の間の天井裏：ここも点検口がある場合はチェックします。大きな梁に、規定以上の穴が開けられていないか確認できます。