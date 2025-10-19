タオル用バーがラップの収納スペースに？100円グッズの使い方アイディア11選
今やどこの家庭にも必ずあるほど身近になった100円グッズ。とくに、種類豊富な専用グッズは、サイズさえ合えばあらゆる場所に活用できて、家中スッキリ片づくんですよ。そこで今回は、数ある中から、3種類をセレクト。100円グッズに詳しい整理収納のプロに、本来の用途とは違う使い方のアイディアを教えてもらいました！ さらにおなじみグッズ2種のあっと驚く使い方もご紹介しちゃいます。
教えてくれたのは…
▷赤工友里さん
整理収納アドバイザー。Y-Style代表。YouTubeチャンネル「かぞく収納CHANNEL」（@kazokushuno）では、さまざまな収納アイディアを発信中。著書に『新しい収納の教科書』（KADOKAWA）がある。
■粘着タイプの「タオルバー」で収納がないところに収納スペースを！
粘着シート マルチバー ホワイト 約縦2×横27×奥行き6.4cm ￥110／Seria
あらゆるタオルバーの中でも、赤工さんは粘着シートで貼りつけるタイプを愛用。「壁や家具を傷つけることなく、平面であればどこでも貼りつけて設置できます。キッチンなら食器棚の棚板の下にバーを2本取り付ければ、ラップやホイル、トレイなどのすき間収納が完成。げた箱の扉裏やベランダの窓ガラスにも、スリッパ収納が作れます」（赤工さん）
▼引き出し収納のストッパーとしても。
▼２本取り付けて…
⇩
▼ラップやホイルなどの収納にぴったり！
▼ガラスにもつくので、ベランダスリッパの収納にも！
■「靴下カップ」で引き出しやボックスを細かく仕切って種類ごとに収納！
くつした整理カップS4P、M3P 各\110／DAISO
引き出しの中の靴下を1足ずつ入れて取り出しやすくするアイテム。スペースに合わせて連結できます。「3サイズあり、2〜4個セットなので、スペースに合わせて必要な数を組み合わせるだけ。私はファイルボックスの中を区切ってジップバッグを収納したり、子どものヘアアクセサリーの収納に使ったりしています」
▼ジップバッグなどを種類ごとに収納。
▼アクセサリー類の収納にも便利！
■「コードクリップ」をハンガーバーのラベルや仕切りにしてクローゼットを整理
かんたんコードクリップ 2P ￥110／Seria
ごちゃっとしがちな電化製品のコードやケーブルをまとめて留めておけるクリップ。「この丸い形がハンガーバーにピタッとフィット！ これにラベルを貼ってハンガーに掛けてある洋服を仕切るのに使えば、クローゼットの中がより見やすく、取り出しやすくなります」
■家に必ずあるアレ2品。本来の用途とは違う「じゃない」使い方
【突っ張り棒】▶仕切りやストッパー代わりになる！
引き出し内でケースがズレないように突っ張り棒で固定
引き出しの中をケースで区切っても、サイズがぴったり合っていないと、引き出すたびにケースが動いてモヤモヤ……。「そんなときのストッパーとして突っ張り棒が役立ちます。幅に合わせてサイズ調整も自在。奥行きのある収納の手前だけ使いたいときの仕切りにも」
突っ張り棒で棚を縦に仕切ってペットボトルを寝かせて収納
棚にペットボトルを収納する場合、立てると上にデッドスペースができてしまうことも。「突っ張り棒を縦に使って仕切りにすれば、寝かせて積み上げても倒れてきません。ペットボトルの大きさに合わせて、仕切る幅を自在に変えられるのもいいですね」
【ダブルクリップ】▶使い方が無限大！
ハンガーに引っ掛けてクローゼットの収納量を増やす
洋服を掛けた2つのハンガーを、1つにまとめるアイディア。「ダブルクリップの片方の持ち手をハンガーのフックに通し、もう片方の持ち手に2つ目のハンガーを引っ掛けるだけ。この工夫で収納量を増やせます」
引き出しの落下防止に
「引き出しの奥にタブルクリップをつけ、手前の持ち手だけ持ち上げた状態で戻し入れると、ストッパーに」
ラベリングにも使える！
引き出しの中など、上から見て分かるように、ラベリングが可能。「ダブルクリップの背の部分に項目を書いたシールを貼り、ケースや仕切りに留めればOK」
＊ ＊ ＊
ただでさえ便利な100円グッズが、さらにこんなにも幅広い使い方ができるなんて！ ますます手放せなくなりますね。発想の転換をしながら、100円グッズを上手に暮らしに取り入れてみましょう。
