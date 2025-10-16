二日酔いさえ一気にさめそうなニュースである。飲料業界大手「アサヒグループホールディングス」がランサムウェア攻撃を受け、国内での受注・出荷に大ダメージを与えられている。目下、看板商品も品薄になりつつあるのだ。

＊＊＊

【写真を見る】「アサヒビール残り5本！」 居酒屋の風景にも“異変”が

「アサヒ残り5本になりました！」

システム障害が発生したのは9月29日。何が起こったのかというと、

「通常、例えばお客様が“スーパードライを5ケース欲しい”という場合、システム上でオーダーしていただきます。それが当社の受注センターに届き、出荷するというのが基本的な流れなのですが、そのシステム自体が停止している状況です」（アサヒグループの担当者）

窮余の一策として、

「応急措置的に発注書をFAXで送っていただいたり、電話注文をいただくなどの昔のやり方に戻しています」（同）

気の毒としか言いようがないが、酒飲みにしてみれば決して他人事ではない。

アサヒビール本社

システム障害が発生して最初の週末、東京・新橋を訪れてみると、ある飲み屋の店主はこう言う。

「卸業者さんから“アサヒビール本社とサポートセンター、両方と連絡が取れない”と聞きました。うちは今あるスーパードライの在庫がはけ次第、サッポロビールに変更していきます」

また、別の飲み屋でスーパードライを注文すれば、

「貴重なアサヒですよ」

と大将が言い、

「アサヒ残り5本になりました！」

そう女将（おかみ）が念を押す。アサヒのエリア担当者が一軒一軒訪ねて回り、〈スーパードライは次の乾杯まで充電中！〉と書かれたポップを配布しているのだという。

身代金は数億〜数十億円

かくも甚大なる危害を及ぼすランサムウェアとは、そもそも何なのか。

「“ランサム”とは身代金のこと。相手のシステムを破壊して暗号化し、お金を払えばそれを元に戻すための鍵を渡す、という手口がランサムウェアです」

そう解説するのは、ネットワークセキュリティーに詳しい神戸大学の森井昌克名誉教授である。

「攻撃を受けると、ディスプレイに“犯行声明”が表示されます。身代金の額は会社の規模によって異なりますが、大手の場合は数億〜数十億円といったところでしょう。身代金のやりとりは仮想通貨で行われます。ただ、日本の大企業は基本的に身代金は払わない方向で動きます。金を払っても鍵が手に入らない場合がありますし、犯罪組織に金を払うことが企業イメージを損なうからです」（同）

ひと月で300億円の損害が出る可能性

では、どうするのか。

「自力でシステムを復元しなければなりませんが、少なくとも億単位の費用が必要になるでしょう。被害の全容の把握から完全復元までに、早くても2〜3カ月はかかると思います」（森井氏）

痛恨の出費は避けられない模様だが、それだけでは済まない。なにしろ商品が普段通りに出荷できない、つまり売れないのだ。この損失はいかばかりだろうか。

経済評論家の鈴木貴博氏によれば、

「国内のビール市場でキリンと競いながらも、アサヒは王者の立場にあります。昨年度の国内総売り上げは1兆1083億円で、そのうち5928億円がスーパードライやクリアアサヒといったビール類です。これを12カ月で割ると、ひと月あたり約500億円。手作業での出荷作業ということで売り上げが6割減少すると仮定した場合、ひと月で300億円の損害が出る可能性があります」

ちなみに、同じくランサムウェアの攻撃を受けたKADOKAWAが、特別損失として計上したのは20億円。ビール市場の巨大さには驚嘆する。

さて、肝心の対策について、先の森井氏が続ける。

「1時間あれば、日本の全会社の中から、脆弱（ぜいじゃく）なシステムを見つけ出せるのがサイバー犯罪組織です。1台のスマホから壊滅的な被害につながる可能性もある。まずは一人一人が、パスワードの使い回しはしない、怪しいメールは開かないといった基本を徹底していくことが大切です」

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載