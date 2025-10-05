長かった猛暑もようやく終わりを告げ、待ちに待った秋到来！ 天高く馬肥ゆる秋ではあるが、ここはスポーツの秋として、体型作りに勤しみたいところだ。

折しも、9月に開催された東京ガールズコレクションでは中条あやみ（28）、三吉彩花（29）、池田エライザ（29）が登場し、スタイルの良さが話題に。“インフルエンサー”陣との差を見せつけ、SNSで称賛をかっさらった。では今、「スタイル抜群」と思われている女性タレントは誰なのか？ 10代から50代の男女300人にアンケートを敢行！ すると意外にも男女間で大きな差が！ 下位ではさらに「おもに男性支持」「とくに女性が支持」と評価が分かれて……？

満場一致の1位、納得の2〜3位は……

「あまりにも脚が長いからいつもびっくりする」（三重県・34歳女性）、「細くて長い脚が好き」（東京都・22歳男性）など、その美脚っぷりで堂々の総合1位に輝いたのは菜々緒（36）。男女ともに最多得票でぶっちぎりとなった。身長172cm、股下85cm、しかも小顔で、「お人形さんみたいでパーフェクトだと思う」（京都府・50歳女性）、「圧倒的」（鹿児島県・27歳女性）というコメントどおり、誰もが納得の結果だ。

菜々緒の男女1位は納得。意外な人に評価の差が…

「圧倒的なスタイルのよさが最大の魅力の菜々緒さん。ミステリアス、悪女、クールビューティーといった役柄は当代随一でしょう。抜群のスタイルは漫画の実写化にもフィットし、『銀魂』来島また子役などは《菜々緒また子クオリティ高すぎ》とネット民にも称賛されました」（芸能記者）

続いては総合2位に綾瀬はるか（40）、総合3位に長澤まさみ（38）という、国民的女優2人がランクイン。だが男女間の得票を見ると大きな違いが。綾瀬は女性ランキングで2位、男性ではなんと7位。長澤は男性2位、女性3位という結果に。

綾瀬に寄せられた声を見ると「健康的な綺麗さがある」（福島県・48歳女性）、「骨格が綺麗。痩せすぎていなくてとても美しい」（大阪府・24歳女性）、「元気が良くて明るくて健康的」（北海道・52歳女性）という女性からの評価に対して、男性からは「胸が大きい」（千葉県・54歳男性）という意見が主。ヘルシー系は男性にはあまり響かないようだ。とはいえ、「腸が綺麗そう」（山形県・男性38歳）というマニアックな意見も。洞察深すぎ！

これに対し、長澤には「全体のバランスがいい」（大阪府・50歳男性）、「手足が長く、メリハリがある」（千葉県・45歳女性）、「全体のバランスが取れていて細すぎず女性らしい」（神奈川県・53歳女性）と、男女ともに均整のとれた体型に言及する人が多数。超ミニ丈のパンツやチューブトップも見事に着こなす彼女のスタイルは、性別問わずアピールするようだ。加えて、このところ恋の噂がないことも男性は嬉しいのかも？

「バストが豊かな綾瀬さんの、男性人気の低さは意外。露出度の高い服の着用が少ないためでしょうか。美脚を惜しげなく披露する長澤さんのほうが“美スタイル認定”されているのかもしれません」（前出・芸能ライター）

モデル、歌手、女優がそろい踏み

総合4位は中条あやみ。男性2位、女性4位で得票数もほぼ同数と、満遍なく支持を集め、「脚が長い」（愛媛県・25歳男性）、「手足が長いだけでなく顔も小さい」（愛知県・24歳女性）、「9頭身！」（大阪府・58歳女性）などの声が寄せられた。また「目が綺麗」（和歌山県・34歳男性）、「顔は小さいのに目はパッチリと大きくて大人っぽい印象なのがとても好き」（長野県・17歳女性）と、体型には直接関係しない目に言及する人も。確かにあの目は強すぎる！

総合5位の倖田來未（42）は男性ランキング4位、女性7位。総合6位の米倉涼子（50）は男性5位、女性7位と、2人とも若干男性支持が高め。

2000年代に一世を風靡し、最近も露出度高めなリハーサル姿が注目を集めた倖田には、「細すぎず、出るところは出ている」（東京都・47歳男性）、「昔も今もセクシー」（京都府・40歳男性）、「腹筋がカッコいい」（神奈川県・39歳女性）などのコメントが。

米倉はベスト10内最年長。だが「年齢を重ねても体型が変わらない」（東京都・51歳女性）のは、とにかくすごいの一言。彼女も脚の美しさに定評があり、「脚に綺麗に筋肉がついていて、長くて素敵」（茨城県・39歳女性）、「長い脚にシャープな顔立ちがカッコいい」（埼玉県・57歳男性）という意見が目立った。

「ファッションモデルらしい体型の中条さん、鍛えたボディがステージで映える倖田さん。また米倉さんは体型維持のため白湯を欠かさないそうです。それぞれに納得の順位」（同前）

かたや圏外も？男女差が浮き彫りに

7位以下は男女差がくっきりと出る形に。

まず総合7位の北川景子（39）は、女性ランキング5位、男性では圏外。「顔が小さい。色白とあいまって美しい」（高知県・54歳女性）「そんなに身長が高いわけじゃないのに、スタイルがいいから長身に見える」（埼玉県・41歳女性）という声のほか、「とにかく顔が綺麗で“なりたい顔No.1”。そしてそれを際立たせる見事なプロポーション」（神奈川県・51歳女性）と、女性が憧れる顔立ちというところも重要ポイントのようだ。

総合8位の上白石萌歌（25）は逆に、男性ランキング7位だが女性では圏外。続く9位の池田エライザも、男性7位で女性圏外という結果となった。

上白石には「細くて可愛い」（宮城県・15歳男性）、「ふんわりしたイメージだが、意外とスラリとしていて脚も長い」（千葉県・52歳男性）などの声が。優しげな丸顔に、ノースリーブやデニムもハマる体型に、男性陣はギャップ萌えしている？

中条とともに東京ガールズコレクションでも人気を集めた池田には、「出るところは出ていて、締まるところは締まっている理想のスタイル」（静岡県・55歳男性）、「すべてにおいてタイプ。いい体すぎる」（静岡県・38歳男性）、「顔も好きだが首から下も完璧。ずっと見ていたい」（東京都・48歳男性）など、熱烈コメントが寄せられた。170cmの長身とスレンダーでありながらメリハリのついた体型で、年上男性を骨抜きにしているようだ。

大荒れの10位は

そして総合10位は同票で5人。吉岡里帆（32）と広瀬アリス（30）はともに男性ランキング9位で女性圏外。逆に女性人気が高かったのが、冨永愛（43）（男性圏外、女性6位）、佐々木希（37）（男性圏外、女性7位）、深田恭子（42）（男性圏外、女性10位）。女性票のほうが全体的に分散していたため、佐々木と深田は票数で男女差はあまりなかったが、それでもなかなか興味深い結果だった。

「胸が大きいところがいい」（愛知県・45歳男性）、「顔が可愛いし胸も大きく、ウエストのくびれも良いし、脚も最高」（広島県・56歳男性）など、吉岡は40代以上の男性支持が高く、広瀬は「顔が美形だし体のラインもスッキリしていて綺麗」（奈良県・25歳男性）、「脚が長い」（新潟県・15歳男性）と、10代20代を中心に票を集めた。広瀬は昨年「第20回クラリーノ美脚大賞2024」20代部門を受賞しており、美脚っぷりはお墨付きだ。

女性人気が突出していたのが冨永愛。日本が誇る世界的スーパーモデルは43歳となった現在でも見事なスタイルをキープしている。「バランスが異次元。ランウェイで映える手足の長さと小顔。腰の位置も高くオーラがすごい」（京都府・44歳女性）、「ありえないくらい完璧。彫刻みたいな美しさ」（神奈川県・48歳女性）など、まさに“女性が惚れる女性”と言えよう。

また、佐々木には「小顔だし全体的なバランスが整っている」（群馬県・45歳男性）、深田には「映画『ヤッターマン』でのドロンジョの衣装がすごく似合っていたので」（茨城県・54歳女性）などの声が届いた。

次点には“伝説の少女”も

そして、総合ランキングでは惜しくも圏外となったが、男性ランキング9位でコメントも熱かったのが観月ありさ（48）。「顔の大きさと首から下のバランスが平均的な日本人女性と違う」（東京都・39歳男性）、「顔が小さくて脚が細くて長い。理想的なスタイル」（京都府・57歳男性）など、平成初期に衝撃の8頭身で日本中を沸かせた伝説の少女はアラフィフとなった今も男性陣をトリコにしているようだ。

と、男女差がくっきり出た今回のランキング。この感覚の差はいったいどこから!?

「やっぱり男子は顔が丸い女性と独身を選びがちですね（笑）。逆に女性は、結婚出産を経ても美スタイルを維持する姿に憧れを抱く人が多い。その中で、どちらからも大きな支持を得ている菜々緒さんは、さすがです」（前出・芸能ライター）

彼女を超える人はこの先、現れるのか？ 秋の夜長はせっせと筋トレでもしながら、ネクスト菜々緒を夢想するのも一興かも……。

